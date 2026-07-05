Система не дает забронировать деньги через "єВідновлення": можно ли лишиться компенсации

Покупка жилья, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

В последнее время многие украинцы, лишившиеся жилья из-за войны, сталкиваются с одной и той же проблемой. Жилой сертификат уже есть, но система не позволяет зарезервировать средства на покупку нового жилья. Из-за этого люди беспокоятся, не потеряли ли они право на компенсацию.

Есть ли поводы для паники, сообщил Юридический советник для ВПЛ, передает Новини.LIVE.

Что происходит с сертификатами

На самом деле, если сертификат уже выдан — компенсацию никто не отменял. Полученный жилищный сертификат означает, что государство уже подтвердило ваше право на компенсацию за уничтоженное жилье.

Проблема сейчас не в самом сертификате, а в том, что средства, выделенные на выплаты, уже зарезервированы другими получателями или находятся на этапе перечисления продавцам жилья.

Именно поэтому часть владельцев сертификатов пока не может забронировать финансирование.

Когда появятся новые средства

В Министерстве развития общин и территорий сообщили, что следующее финансирование ожидается в два этапа — примерно с августа по ноябрь 2026 года.

Поэтому, если сейчас система выдает отказ, это означает только одно — нужно дождаться нового поступления средств.

Может ли сертификат "сгореть"

Об этом тоже не стоит беспокоиться. Жилищный сертификат действует пять лет с момента его оформления. То есть даже если сейчас нет возможности забронировать средства, сам документ остается действительным, а ваше право на компенсацию никуда не исчезает.

Если вы уже нашли жилье

Тем, кто уже подбирает квартиру или дом, стоит учесть возможные сроки нового финансирования. Если планируете договариваться с продавцом, лучше сразу обсудить, что средства могут поступить чуть позже.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут требовать от России компенсацию за моральный ущерб, причиненный войной. Верховный Суд пояснил, что при определении суммы выплат будут учитываться характер и степень страданий, последствия для человека и другие обстоятельства дела, а не только заключения психологов.

Также Новини.LIVE писали о заявках в международный Реестр убытков через "Дию". Теперь перечень оснований для получения будущих компенсаций расширили: можно сообщить о моральном ущербе, потере доступа к медицине или образованию, экономических убытках и других последствиях войны.