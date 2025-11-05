Видео
Видео

Сколько надо денег на первое время в Польше — суммы в 2025 году

Сколько надо денег на первое время в Польше — суммы в 2025 году

Дата публикации 5 ноября 2025 17:35
обновлено: 12:17
Сколько нужно денег на первое время в Польше — основные статьи расходов
Люди на вокзале в Перемышле. Фото: Infobae

Из-за полномасштабной войны и регулярных отключений света, вызванных обстрелами энергосистемы, все больше украинцев задумываются о выезде за границу в поисках стабильности и безопасности. Польша, благодаря близости и понятным правилам пребывания, остается одним из самых популярных направлений.

Новини.LIVE рассказывают, сколько денег понадобится на первое время в этой стране.

Читайте также:

Какие расходы ждут в Польше

Перед переездом в соседнюю страну стоит иметь финансовый запас, который покроет первые расходы — аренду жилья и депозит (кауцию, которую арендатор платит владельцу недвижимости как гарантию), обустройство быта, транспорт, оформление документов и, возможно, несколько месяцев без стабильного дохода, объяснила польский финансист Марта Каминская в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

По ее словам, для первого месяца после переезда стоит ориентироваться на сумму от 10 500 до 20 500 злотых в бюджетном варианте или 16 500-34 000 злотых — в более комфортном. Аренда однокомнатной квартиры в центре большого города может стоить 2 700-3 200 злотых и более.

"Рекомендую иметь финансовую подушку хотя бы на 1-2 месяца проживания с арендой, сумму на переезд и начальные расходы  примерно 15 000-25 000 злотых в сдержанном сценарии", — отмечает Каминская.

В общем, многое зависит от места, в котором вы планируете остановиться — в столице или другом крупном городе расходы будут в несколько раз выше, чем в небольшом поселке или в пригороде.

Кто может рассчитывать на бесплатное жилье в Польше

С 1 ноября 2025 года в Польше вступили в силу изменения в закон о пребывании украинцев и социальной поддержке иностранцев. Согласно документу, который в сентябре подписал президент Кароль Навроцкий, размещение беженцев в пунктах временного проживания больше не является бесплатным.

Новоприбывшие украинцы теперь должны самостоятельно искать и арендовать жилье. В то же время для уязвимых категорий населения предусмотрены исключения — это пенсионеры, люди с инвалидностью без социальной помощи, женщины от 60 лет и мужчины от 65, а также многодетные семьи. Они могут получать денежную помощь — 15 злотых в день для покрытия расходов на проживание и питание в коллективных центрах.

Ранее мы рассказывали, кто и какую сумму может получить для покрытия расходов на отопление в Польше.

Также узнавайте, когда лучше пересекать границу с Польшей.

Польша деньги мигранты украинцы в Польше выезд за границу
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
