Штрафы от 850 грн за счетчики электроэнергии: кому грозят

Коммунальные счета, лампа накаливания. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине некоторым владельцам счетчиков электроэнергии в квартирах или частных домах могут грозить штрафы от 850 гривен, а в крайних случаях — доначисления в десятки тысяч гривен за предыдущие годы, назначенные по решению суда. Такие взыскания могут грозить в случае обнаружения повреждений пломб на приборах учета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правила розничного рынка электроэнергии и разъяснения облэнерго.

Правила в случае повреждения пломб счетчиков

Согласно действующим нормам, для владельцев счетчиков предусмотрена ответственность не только за умышленный срыв пломбы, но и в ситуациях, когда она была повреждена случайно, а после этого об этом не было сообщено оператору системы распределения или электропоставщику.

Нормы закона полностью возлагают ответственность за сохранность приборов учета и пломб на:

потребителей — если счетчики установлены в квартирах, частных домах или на наружных стенах домов;

владельцев домов или организации, обслуживающие дома, — за поквартирные приборы, размещаемые на лестничных площадках.

Повреждение или отсутствие пломбы может стать основанием для проведения проверки инспектором. Если будет выявлено нарушение, то на владельца прибора составят акт, после чего могут определить объем неучтенной электроэнергии и доначислить сумму.

Важные правила использования счетчика:

Любые повреждения пломб, даже если они произошли случайно, могут автоматически повлечь за собой финансовые риски; Избежать дополнительных начислений можно, самостоятельно и незамедлительно обратившись в облэнерго/к поставщикам сразу после обнаружения проблем; В случае несвоевременного уведомления о повреждении во время первой проверки составят акт о нарушении, и, помимо административного штрафа, доначислят стоимость неучтенного тока, что может обойтись в десятки тысяч гривен.

Какие штрафы предусмотрены за счетчики в 2026 году

Согласно ст. 103-1 КУоАП, предусмотрена ответственность за самовольное использование электрической энергии, умышленное повреждение и другие нарушения. Ожидаются следующие размеры штрафов:

гражданам — от 10 до 50 необлагаемых минимумов;

должностным лицам — от 30 до 80 необлагаемых минимумов.

В настоящее время размер необлагаемого минимума для административных штрафов составляет 17 грн, поэтому суммы будут следующими:

170–850 грн — для рядовых граждан;

510–1360 грн — для должностных лиц.

Наихудший вариант развития событий наступит тогда, когда оператор системы сможет доказать, что пломба была повреждена умышленно с целью вмешательства в работу прибора и были занижены показатели потребления. В таком случае потребителю грозит доначисление стоимости за весь период, когда происходило использование неучтенной электроэнергии. В случае неуплаты — взыскать доначисление могут в судебном порядке.

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Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что некоторым украинцам возвращают деньги за оплаченные коммунальные услуги. Ожидать поступления выплат можно по результатам проверок Госпродпотребслужбы. Мониторинг проводится на предмет обеспечения обоснованных тарифов и недопущения злоупотреблений в сфере ценообразования на коммунальные услуги.