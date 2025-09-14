Видео
Водителям возвращают штраф в более 500 грн — о чем идет речь

Водителям возвращают штраф в более 500 грн — о чем идет речь

Дата публикации 14 сентября 2025 15:42
Штрафы за езду без ближнего света фар — когда начнут штрафовать водителей
Человек держит деньги в руках Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Через несколько недель для украинских водителей начнет действовать правило о включении ближнего света во время езды вне населенных пунктов в светлое время суток. Игнорировать это требование не получится, ведь за это предусмотрены штрафы.

Об этом говорится в пункте 9.8 Правил дорожного движения.

Подробнее о штрафе

Подробнее о штрафе

В тексте документа отмечается, что с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни. Если их нет в конструкции транспортного средства, то водители должны пользоваться ближним светом фар.

Водителей, которые нарушают это правило, останавливают полицейские для проверки документов. А потом на водителя могут оформить постановление и выписать штраф в размере 510 гривен.

Зачем включать ближний свет фар

Ближний свет фар на трассе днем увеличивает дистанцию обнаружения транспортного средства в условиях плохой видимости — если есть туман, дождь или снег. Поэтому ближний свет фар нужно включать:

  • во время движения в колонне;
  • на маршрутных транспортных средствах;
  • на автобусах (микроавтобусах), которые перевозят детей;
  • на тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средствах, сельскохозяйственной технике, ширина которой превышает 2,6 м, и транспортных средствах, перевозящих опасные грузы;
  • на транспортном средстве, которое буксирует;
  • в туннелях.

Также стоит отметить, что осенью и зимой световой день сокращается, из-за чего сумерки наступают раньше.

Ранее сообщалось, что Польша запретила полеты вдоль границы с Украиной и Беларусью. Ограничения будут действовать до 9 декабря. Узнавайте также о правилах, которые нужно соблюдать рыбакам осенью, чтобы избежать штрафов.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
