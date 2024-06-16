Штраф за использование генератора — за что и на какую сумму могут наказать украинцев

Штрафы за генератор в Украине — сколько и за какие нарушения придется заплатить
В условиях регулярных отключений света многие жители украинских городов рассматривают альтернативные источники питания, в частности генераторы, часто устанавливаемые на балконах. Это может привести к штрафам, поскольку генераторы издают шум, выпускают угарный газ и могут вызвать пожары или взрывы из-за нарушения правил эксплуатации.
Какие штрафы угрожают украинцам за неправильное использование генератора, рассказывает OBOZ.UA.
За что могут оштрафовать
Одним из самых больших недостатков генераторов является высокий уровень шума. По санитарным нормам Украины допустимый уровень шума возле жилых домов составляет:
- днем: 55-70 дБ;
- ночью: 45-60 дБ.
Согласно закону "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" шумовое загрязнение является основанием для штрафа. По Кодексу административных правонарушений предусмотрены следующие меры:
- устное предупреждение;
- штраф для физических лиц в размере 5-15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (85-255 грн);
- штраф для юридических лиц в размере 15-30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (255-510 грн).
Если нарушение повторится, штраф для граждан увеличится до 15-30 не облагаемых налогом минимумов доходов (255-510 грн), а для юридических лиц — до 50-150 минимумов (850-2 550 грн) с конфискацией источника шума.
Штраф налагается после жалобы соседей в полицию на чрезмерный шум. Санэпидемстанция измеряет уровень шума и фиксирует результаты акта. Полиция принимает заявление, составляет протокол, опрашивает свидетелей и передает дело в суд, который принимает решение о штрафе.
Как избежать штрафов
По правилам пожарной безопасности, топливные генераторы можно устанавливать только на открытом воздухе. Они должны быть расположены не ближе шести метров от окон, дверей и гаражей, что невозможно в многоэтажке.
Тем, кто решил установить генератор на балконе, необходимо смотреть, чтоб на устройство не попадала вода. В противном случае он может перегреться, загореться или ударить током. Также для безопасности следует установить на балконе детектор газа во избежание отравления.
Более безопасной альтернативой являются инверторные и аккумуляторные генераторы. Такие устройства должны быть полностью закрыты и иметь правильную синусоиду. После установки окна на балконе должны оставаться постоянно открытыми. Также необходимо замерить уровень токсичных газов в квартире и обеспечить пожаробезопасность.
Что еще стоит знать
Напомним, гендиректор Yasno Сергей Коваленко сказал, что этой зимой Украина рискует оказаться в блекауте. Украинцы могут иметь свет до шести часов, когда все остальное время будет продолжаться отключение электроэнергии.
Мы также рассказывали, как выбрать зарядную станцию и подготовиться к блекаутам, а также изменились цены на зарядные станции в Украине. Эксперты предупреждают, что плановые отключения света в Украине будут длительными и призывают готовиться к сложному периоду.
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