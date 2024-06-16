Штраф за использование генератора — за что и на какую сумму могут наказать украинцев

Генератор по улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

В условиях регулярных отключений света многие жители украинских городов рассматривают альтернативные источники питания, в частности генераторы, часто устанавливаемые на балконах. Это может привести к штрафам, поскольку генераторы издают шум, выпускают угарный газ и могут вызвать пожары или взрывы из-за нарушения правил эксплуатации.

Какие штрафы угрожают украинцам за неправильное использование генератора, рассказывает OBOZ.UA.

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Одним из самых больших недостатков генераторов является высокий уровень шума. По санитарным нормам Украины допустимый уровень шума возле жилых домов составляет:

днем: 55-70 дБ;

ночью: 45-60 дБ.

Согласно закону "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" шумовое загрязнение является основанием для штрафа. По Кодексу административных правонарушений предусмотрены следующие меры:

устное предупреждение;

штраф для физических лиц в размере 5-15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (85-255 грн);

штраф для юридических лиц в размере 15-30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (255-510 грн).

Если нарушение повторится, штраф для граждан увеличится до 15-30 не облагаемых налогом минимумов доходов (255-510 грн), а для юридических лиц — до 50-150 минимумов (850-2 550 грн) с конфискацией источника шума.

Штраф налагается после жалобы соседей в полицию на чрезмерный шум. Санэпидемстанция измеряет уровень шума и фиксирует результаты акта. Полиция принимает заявление, составляет протокол, опрашивает свидетелей и передает дело в суд, который принимает решение о штрафе.

Как избежать штрафов

По правилам пожарной безопасности, топливные генераторы можно устанавливать только на открытом воздухе. Они должны быть расположены не ближе шести метров от окон, дверей и гаражей, что невозможно в многоэтажке.

Тем, кто решил установить генератор на балконе, необходимо смотреть, чтоб на устройство не попадала вода. В противном случае он может перегреться, загореться или ударить током. Также для безопасности следует установить на балконе детектор газа во избежание отравления.

Более безопасной альтернативой являются инверторные и аккумуляторные генераторы. Такие устройства должны быть полностью закрыты и иметь правильную синусоиду. После установки окна на балконе должны оставаться постоянно открытыми. Также необходимо замерить уровень токсичных газов в квартире и обеспечить пожаробезопасность.

Что еще стоит знать

Напомним, гендиректор Yasno Сергей Коваленко сказал, что этой зимой Украина рискует оказаться в блекауте. Украинцы могут иметь свет до шести часов, когда все остальное время будет продолжаться отключение электроэнергии.

Мы также рассказывали, как выбрать зарядную станцию и подготовиться к блекаутам, а также изменились цены на зарядные станции в Украине. Эксперты предупреждают, что плановые отключения света в Украине будут длительными и призывают готовиться к сложному периоду.