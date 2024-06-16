Штраф за використання генератора — за що та на яку сумму можуть покарати українців

Генератор на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

В умовах регулярних відключень світла багато мешканців українських міст розглядають альтернативні джерела живлення, зокрема генератори, які часто встановлюють на балконах. Це може призвести до штрафів, оскільки генератори видають шум, випускають чадний газ і можуть спричинити пожежі або вибухи через порушення правил експлуатації.

Які штрафи загрожують українцям за неправильне використання генератора, розповідає OBOZ.UA.

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За що можуть оштрафувати

Одним із найбільших недоліків генераторів є високий рівень шуму. За санітарними нормами України допустимий рівень шуму біля житлових будинків становить:

вдень: 55-70 дБ;

вночі: 45-60 дБ.

Відповідно до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" шумове забруднення є підставою для штрафу. За Кодексом адміністративних правопорушень передбачені такі заходи:

усне попередження;

штраф для фізичних осіб у розмірі 5-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-255 грн);

штраф для юридичних осіб у розмірі 15-30 неоподатковуваних мінімумів (255-510 грн).

Якщо порушення повториться, штраф для громадян збільшиться до 15-30 неоподатковуваних мінімумів доходів (255-510 грн), а для юридичних осіб — до 50-150 мінімумів (850-2 550 грн) із конфіскацією джерела шуму.

Штраф накладається після скарги сусідів до поліції на надмірний шум. Санепідемстанція вимірює рівень шуму та фіксує результати в акті. Поліція приймає заяву, складає протокол, опитує свідків і передає справу до суду, який ухвалює рішення щодо штрафу.

Як уникнути штрафів

Згідно з правилами пожежної безпеки, паливні генератори можна встановлювати тільки на відкритому повітрі. Вони повинні бути розташовані не ближче ніж шість метрів від вікон, дверей та гаражів, що є неможливим у багатоповерхівці.

Тим, хто вирішив встановити генератор на балконі, потрібно стежити, щоб на пристрій не потрапляла вода. Інакше він може перегрітися, загорітися або вдарити струмом. Також для безпеки слід встановити на балконі детектор газу, щоб уникнути отруєння.

Безпечнішою альтернативою є інверторні та акумуляторні генератори. Такі пристрої повинні бути повністю закритими та мати правильну синусоїду. Після їх встановлення вікна на балконі мають залишатися постійно відкритими. Також необхідно заміряти рівень токсичних газів у квартирі та забезпечити пожежну безпеку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, гендиректор Yasno Сергій Коваленко сказав, що цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин, коли всю решту часу триватимуть відключення електроенергії.

Ми також розповідали, як вибрати зарядну станцію та підготуватись до блекаутів, а також як змінились ціни на зарядні станції в Україні. Експерти попереджають, що планові відключення світла в Україні будуть тривалими, та закликають готуватися до складного періоду.