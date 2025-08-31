Две тысячи евро штрафа — за что будут штрафовать украинцев в Латвии

Автомобили во время пересечения границы. Фото: Reuters

С 1 сентября 2025 года в Латвии будут действовать новые правила для граждан, которые хотят пересечь государственную границу. Обновления будут касаться и украинцев.

Подробнее о въезде в Латвию с 1 сентября

Как сообщают журналисты издания LRT, с первого дня осени граждане, за 48 часов до поездки, должны заполнить и предоставить онлайн-анкету, в которой указать:

цели;

маршрут;

местонахождение в Латвии.

Отмечается, что изменения касаются украинцев, которые:

въезжают в Латвию напрямую;

путешествуют транзитом через территорию страны;

имеют временную защиту в ЕС или вид на жительство в другой стране Евросоюза.

Если на границе окажется, что у гражданина нет такой анкеты, путешественника оштрафуют на сумму до 2 тысяч евро (96,5 тысячи гривен). Штраф выпишут, даже если поездка является краткосрочной или транзитной.

Человек, который подаст анкету, получит автоматическое подтверждение на электронную почту. Других разрешений для въезда власти не будут предоставлять. При этом проверить туристов могут не только на границе, но и на территории Латвии.

Изменения вводят для усиления контроля за въездом и повышения уровня безопасности. В то же время для граждан, которые часто посещают Латвию по личным или рабочим причинам, обновленные правила создадут дополнительные бюрократические проблемы.

О чем еще стоит знать

Напомним, часть украинцев в Польше может остаться без социальной помощи. Речь идет о людях, которые не имеют работы.

Лидер страны Кароль Навроцкий объяснил, что программой "800 Плюс" и бесплатными медуслугами должны пользоваться только те граждане Украины, которые работают в Польше на официальных основаниях.

Глава государства предлагает ввести более жесткие требования для получения польского гражданства. Его предлагают предоставлять через десять лет проживания в стране.

Напомним, что Кабмин Украины продлил предоставление финансовой помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Известно, кто будет получать деньги от государства до февраля 2026 года. Узнавайте также, за какие нарушения украинцев в Германии лишат выплат.