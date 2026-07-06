Семьям погибших военнослужащих выплачивают по 100 000 гривен: кто может получить

Мать с ребенком, военный шеврон. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Родственники военнослужащих, погибших или скончавшихся при защите Украины, могут получить дополнительные выплаты. На Волыни ввели единовременную материальную помощь из областного бюджета. Ее размер составляет 100 000 гривен.

Как оформить денежную помощь, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный сервис Ветеран PRO.

Куда обращаться для оформления

Чтобы оформить выплату, жителям Волынской области необходимо обратиться в городской, поселковый или сельский совет по месту жительства и написать заявление.

Какие документы подготовить заранее

Вместе с заявлением потребуется следующий пакет документов:

паспорт и идентификационный код;

документ, подтверждающий родственную связь с военнослужащим (например, свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка);

свидетельство о смерти военнослужащего;

документы, подтверждающие причины и обстоятельства гибели военнослужащего;

выписка из протокола военно-врачебной комиссии о причинно-следственной связи заболевания со службой — если военнослужащий умер в результате болезни, связанной с защитой Украины;

реквизиты банковского счета, на который будет перечислено пособие.

После этого местный совет передает заявление и документы в Управление по вопросам ветеранской политики Волынской областной государственной администрации. Если решение будет положительным, средства поступят на указанный банковский счет.

Если при оформлении возникнут вопросы, можно обратиться в Управление по вопросам ветеранской политики Волынской ОГА по телефону +38 (099) 522 10 71.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе украинцы из числа ветеранов войны, людей с инвалидностью вследствие войны и других льготных категорий получат разовую выплату ко Дню Независимости. Сумма помощи зависит от статуса получателя и составляет от 450 до 3 100 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что жители прифронтовых территорий и областей, граничащих с Россией, могут получить денежную помощь от благотворителей. В частности, в рамках одной из программ украинцам выплачивают по 10 800 гривен на человека, если они соответствуют определенным критериям уязвимости.