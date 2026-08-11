Счета можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке
Украинцы, имеющие право как на жилищную субсидию, так и на льготу, не могут получать их одновременно. Но это не означает, что летом они должны оставаться без помощи. Если субсидия на неотопительный сезон составляет 0 гривен, человек может обратиться за льготой и получать ее уже с месяца подачи заявления.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Кому лучше выбрать льготу
Льгота на коммунальные услуги предусмотрена для определенных законом категорий граждан. Среди них — участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших защитников и защитниц Украины и другие категории.
Поэтому если человек имеет право на льготу, но летом ему рассчитали субсидию в размере 0 гривен, он может подать заявление на льготу. В таком случае помощь назначат с месяца обращения.
Что нужно сделать
Для получения льготы недостаточно просто иметь соответствующий статус. Человек должен быть внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Поэтому необходимо подать:
- заявление о включении в Реестр;
- заявление о назначении льготы.
После этого Пенсионный фонд сможет назначить соответствующую скидку на оплату жилья и коммунальных услуг.
Какую скидку могут получить семьи погибших военнослужащих
Для семей погибших Защитников и Защитниц закон предусматривает 50-процентную скидку на оплату жилья и ряд коммунальных услуг в пределах установленных норм. Речь идет, в частности, о:
- пользовании жильем;
- газе;
- электроэнергии;
- водоснабжении и водоотведении;
- вывозе бытовых отходов;
- сжиженном газе для бытовых нужд.
Также предусмотрена 50-процентная скидка на печное топливо для тех, кто живет в домах без другого отопления.
Отдельная норма для нетрудоспособных семей
Для семей, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, в частности пенсионеров, действует отдельная норма в отношении газа для отопления. В таком случае 50-процентная скидка может распространяться на двойной размер нормативной отапливаемой площади — 42 кв. м на каждого человека, имеющего право на скидку, плюс 21 кв. м на семью.
Что будет с субсидией зимой
Если летом человек решил воспользоваться льготой, это не означает, что он навсегда отказывается от субсидии. С началом отопительного сезона можно снова обратиться за жилищной субсидией. То есть механизм позволяет выбирать тот вид государственной поддержки, который в конкретный период более выгоден для домохозяйства.
Стоит знать об одном важном нюансе. Если в следующем неотопительном сезоне размер назначенной субсидии снова составит 0 гривен, льготу могут возобновить автоматически.
Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам не стоит пугаться, если в платежке субсидия вдруг указана как 0 гривен. Это не означает отказ в помощи: размер выплаты могут пересмотреть, если изменятся доходы семьи, тарифы или состав домохозяйства.
Также Новини.LIVE сообщали, что украинцев за рубежом могут лишить субсидии или пенсии. Сам факт проживания за рубежом, наличия иностранной карты или банковского счета не означает автоматической отмены субсидии или пенсии. В то же время на выплаты могут повлиять длительное пребывание родственника за границей, крупные покупки, значительные депозиты или регулярные денежные переводы из-за границы.
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