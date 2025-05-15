Нафтогаз напомнил клиентам, как платить существенно меньше за газ

Расчет за газ — Нафтогаз назвал способ, как платить меньше
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" напомнили клиентам о варианте расчета за природный газ, что даст возможность в итоге платить меньше. Речь идет о подключении к программе "Национальный кэшбек", что позволит использовать сэкономленные на покупке украинских товаров средства на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
Как платить меньше за услуги ЖКХ
В рамках программы "Национальный кэшбек" гражданам возвращается на счета 10% от расходов за покупку товаров или услуг от украинских производителей. Полученный кэшбек можно использовать также на коммунальные услуги.
Основными преимуществами программы "Нацкэшбек" являются:
- возможность экономить до 3 тыс. гривен ежемесячно;
- использовать средства на обязательные коммунальные услуги;
- прозрачная система начисления и использования денег;
- поддержка украинского производства.
"Удобно, быстро, экономно — именно так можно платить за коммунальные услуги, если пользоваться программой "Национальный кэшбек", — отмечают в компании.
Как оплатить коммуналку нацкэшбеком
Накопленный кэшбек можно использовать для оплаты за потребленный газ через:
Ранее мы рассказывали, что в Нафтогазе уточнили, как быть с ошибочным перечислением денег за услугу. Существует специальная процедура, благодаря которой можно будет вернуть средства.
Также сообщалось о льготах для многодетных семей, которые имеют более чем трое детей. Таким семьям предоставляется 50% скидки на оплату коммунуслуг.
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