Нафтогаз напомнил клиентам, как платить существенно меньше за газ

Человек держит деньги и платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" напомнили клиентам о варианте расчета за природный газ, что даст возможность в итоге платить меньше. Речь идет о подключении к программе "Национальный кэшбек", что позволит использовать сэкономленные на покупке украинских товаров средства на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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В рамках программы "Национальный кэшбек" гражданам возвращается на счета 10% от расходов за покупку товаров или услуг от украинских производителей. Полученный кэшбек можно использовать также на коммунальные услуги.

Основными преимуществами программы "Нацкэшбек" являются:

возможность экономить до 3 тыс. гривен ежемесячно;

использовать средства на обязательные коммунальные услуги;

прозрачная система начисления и использования денег;

поддержка украинского производства.

"Удобно, быстро, экономно — именно так можно платить за коммунальные услуги, если пользоваться программой "Национальный кэшбек", — отмечают в компании.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как оплатить коммуналку нацкэшбеком

Накопленный кэшбек можно использовать для оплаты за потребленный газ через:

личный кабинет;

чат-боты GASUA в Viber и в Telegram;

сайт gas.ua — даже без регистрации.

Ранее мы рассказывали, что в Нафтогазе уточнили, как быть с ошибочным перечислением денег за услугу. Существует специальная процедура, благодаря которой можно будет вернуть средства.

Также сообщалось о льготах для многодетных семей, которые имеют более чем трое детей. Таким семьям предоставляется 50% скидки на оплату коммунуслуг.