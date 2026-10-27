Разрушенный ТЦ "Эпицентр". Фото: Эпицентр/Facebook

Российские удары по предприятиям вынуждают украинский бизнес искать способы сохранить производство и рабочие места. Предпринимателям следует заранее готовиться к худшим сценариям, искать запасные производственные площадки и договариваться с поставщиками. В то же время правительство работает над поддержкой экспорта и отдельных отраслей экономики.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время Киевского международного экономического форума, передают Новини.LIVE.

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К чему украинскому бизнесу стоит готовиться уже сейчас

По словам Сергея Корецкого, во время бесед с владельцами компаний и топ-менеджерами он заметил, что часть предпринимателей надеется избежать российских ударов. Некоторые считают, что ракеты и дроны не попадут именно в их предприятие или не затронут их отрасль.

Однако премьер-министр призвал бизнес не полагаться на такой сценарий, а заранее продумать, как действовать в случае повреждения или уничтожения производства.

В частности, премьер советует предпринимателям искать запасные площадки, где можно будет продолжить работу, а также договариваться о сотрудничестве с другими компаниями. Для производителей потребительских товаров одним из вариантов может стать выпуск продукции под другой торговой маркой на мощностях партнеров.

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Также важно заранее обсудить с поставщиками возможные изменения в работе и заключить предварительные договоры. Это поможет быстрее найти нужные товары и материалы, если привычные каналы поставок будут нарушены.

Еще один шаг — поиск помещений для возможного переноса производства.

"То есть, думать в рамках самого критического сценария: лучше быть к этому готовым, даже если это не сработает, чем оказаться в неожиданной для себя ситуации", — подчеркнул Корецкий.

Как правительство поддерживает производство и экспорт

Отдельно премьер-министр рассказал о мерах, которые государство принимает для поддержки украинских предприятий. В частности, правительство работает над вопросом европейского механизма углеродной корректировки импорта CBAM, который влияет на торговлю металлургической продукцией.

Украина просит предусмотреть квоты на выбросы и продлить соответствующие сроки на период войны. Это должно помочь украинским производителям металла сохранить возможность экспортировать продукцию в Европейский Союз.

Также правительство поддерживает аграрный сектор. По словам Корецкого, украинские предприятия наращивают производство биоэтанола, поэтому страна может увеличивать его продажи.

Государство также работает над тем, чтобы упростить прохождение таможенных процедур для экспорта сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Подобный подход применяется и к металлургии. Премьер-министр подчеркнул, что возможности экспорта зависят, в частности, от ситуации в Черном море.

Корецкий отметил, что во время войны не всегда можно действовать по стандартным правилам. Из-за постоянных угроз государству приходится быстро реагировать на новые обстоятельства и искать решения для конкретных проблем предприятий.

"Очень многое из того, что делает государство, происходит даже в ручном режиме, потому что здесь нет стандартов. Нельзя академически подходить к военной ситуации", — добавил глава правительства.

По его словам, государство использует различные инструменты поддержки, в частности кредитование и страховые механизмы. В то же время сам бизнес должен позаботиться о диверсификации, то есть не зависеть от одной производственной площадки, поставщика или способа доставки продукции.

Премьер-министр подчеркнул, что государству приходится менять подходы в зависимости от рисков и последствий российских атак. Такая работа требует постоянного внимания, однако помогает поддерживать украинскую экономику в условиях войны.

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