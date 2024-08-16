Семья с детьми в прифронтовых территориях получат по 21 800 гривен на зиму, — Верещук

Выдача гуманитарной помощи семьям с детьми. Фото: ГУНП Харьковской области

С начала учебного года более 25 тысяч семей с детьми в 30-километровой прифронтовой полосе получат денежную помощь от ЮНИСЕФ. Речь идет о выплате в размере 21 800 гривен на зимний период.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook в пятницу, 16 августа.

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Ирина Верещук и Мунир Маммадзаде. Фото: facebook.com/vereshchuk.iryna

Денежная помощь семьям с детьми

О предоставлении денежной помощи семьям с детьми, которые остаются в непосредственной близости от фронта, Ирина Верещук сообщила после встречи с руководителем ЮНИСЕФ в Украине Муниром Маммадзаде.

Министр по вопросам реинтеграции ТОТ отметила, что одним из приоритетов Президента Владимира Зеленского является поддержка детей на прифронтовых территориях.

"Договорились с ЮНИСЕФ, что с начала учебного года более 25 тысяч домохозяйств с детьми в 30-километровой прифронтовой полосе получат помощь в размере 21 800 гривен на зимний период", — говорится в сообщении.

Также Верещук поблагодарила руководителя украинского представительства ЮНИСЕФ Мунира Маммадзаде и его команду за решение и поддержку украинских детей.