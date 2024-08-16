Родини із дітьми у прифронтових територіях отримають по 21 800 гривень на зиму, — Верещук

Видача гуманітарної допомоги родинам з дітьми. Фото: ГУНП Харківської області

З початку навчального року понад 25 тисяч родин із дітьми в 30-кілометровій прифронтовій смузі отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Йдеться про виплату в розмірі 21 800 гривень на зимовий період.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Facebook у п'ятницю, 16 серпня.

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Ірина Верещук та Мунір Маммадзаде. Фото: facebook.com/vereshchuk.iryna

Грошова допомога родинам з дітьми

Про надання грошової допомоги родинам з дітьми, що залишаються у безпосередньої близькості від фронту Ірина Верещук повідомила після зустрічі з керівником ЮНІСЕФ в Україні Муніром Маммадзаде.

Міністр з питань реінтеграції ТОТ зазначила, що одним з пріоритетів Президента Володимира Зеленського є підтримка дітей на прифронтових територіях.

"Домовились з ЮНІСЕФ, що з початку навчального року понад 25 тисяч домогосподарств із дітьми в 30-кілометровій прифронтовій смузі отримають допомогу в розмірі 21 800 гривень на зимовий період", — йдеться в повідомленні.

Також Верещук подякувала керівнику українського представництва ЮНІСЕФ Муніру Маммадзаде та його команді за рішення та підтримку українських дітей.