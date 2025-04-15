Работа в Польше для украинцев — что изменится в 2025 году

Женщина держит в руках паспорт. Фото: УНИАН

На рынке труда в Польше заработает цифровая система трудоустройства. Параллельно с этим у местных органов власти появятся полномочия отказывать иностранцам в получении некоторых должностей.

Об этом пишет издание Yavp.pl.

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Что известно об изменениях

Как отмечается, лидер страны Анджей Дуда уже подписал два важных закона, которые изменят условия трудоустройства граждан из других стран. Новые правила коснутся и украинцев. Так, один из законов предусматривает:

ограничение злоупотребления на рынке труда;

ускорение процедуры рассмотрения дел;

обеспечение полной цифровизации процесса от подачи заявления до получения разрешения на работу.

Для украинцев это означает, что упростятся бюрократические процедуры, которые ранее могли мешать в получении желаемой должности.

Также в Польше отменят условие, в рамках которого работодатели должны были проверять, есть ли среди безработных кандидатов поляки на вакансию перед тем, как предложить работу иностранцу. Теперь поветовые старосты будут формировать списки профессий, по которым иностранцев не будут брать на работу или будут брать в последнюю очередь. Эти ограничения заработают, если на рынке труда возникнет критическая ситуация.

Еще для местных работодателей введут ответственность, если они нелегально возьмут на работу иностранцев. Так, размер штрафов за одного незарегистрированного работника будут колебаться от 3 тыс. до 50 тыс. злотых (31,3 тыс. — 522,5 тыс. гривен).

Предпринимателей будут проверять и делать это без предупреждения. Посетить с проверкой могут сразу несколько контролеров из разных органов, причем работать они будут вместе.

К тому же в Польше изменятся принципы предоставления помощи безработным. Например:

гражданам, у которых более пяти лет стажа, пособие по безработице будут предоставлять в размере 100% базовой зарплаты (а не 80%, как раньше);

безработные больше не будут привязаны к центру занятости по месту регистрации — теперь достаточно фактического места жительства;

приоритет в получении помощи получат многодетные семьи, которые оформили Карточку большой семьи, и одинокие родители.

Напомним, как стало известно ранее, европейские страны могут отобрать у украинцев временную защиту, если война между РФ и Украиной прекратится. Еврокомиссия уже изучает различные варианты пребывания беженцев, в случае прекращения огня на фронте.

Напомним, что тысячи украинцев с началом полномасштабной войны в 2022 году выехали в Великобританию и получили визы для проживания в этой стране. И теперь у многих граждан возникли проблемы с продлением визы, поэтому людям грозит выселение из страны.