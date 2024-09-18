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Работа в Польше — какие зарплаты платят в регионах

18 сентября 2024 17:33
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Украинцы в Польше — как отличаются средние зарплаты в регионах страны
Польские злотые. Фото: Adobe
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинцам, которые ищут работу в Польше, следует обращать внимание на уровень средних зарплат в разных регионах. В некоторых воеводствах заработная плата может быть существенно ниже общегосударственного уровня.

Об этом рассказывает polskieradio24.

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Самые низкие зарплаты в Польше в первом полугодии 2024 года наблюдались в Варминско-Мазурском воеводстве, где они были на 17,3% ниже средних по стране. В Подкарпатском и Подлясском воеводствах зарплаты отставали на 15,6% и 15,3% соответственно, а в Люблинском и Свентокшиском воеводствах — на 15,2%.

Зарплаты выше среднего по стране наблюдаются в Мазовецком воеводстве, где они составляют 115,4% от общего уровня. На этот показатель оказывает значительное влияние столица Варшава, которая повышает среднюю заработную плату в регионе.

Какая средняя зарплата в Польше

Средняя заработная плата в секторе предприятий составила 8122,78 злотых. В воеводствах Польши в конце первого полугодия 2024 года средние зарплаты в этом секторе были такими:

  • Мазовецкое воеводство — 9372 злотых;
  • Нижнесилезское — 8530 злотых;
  • Малопольское — 8518 злотых;
  • Силезское — 8178 злотых;
  • Поморское воеводство — 8221 злотых;
  • Лодзинское — 7540 злотых;
  • Западнопоморское воеводство — 7480,21 злотых;
  • Великопольское — 7345,91 злотых;
  • Опольское воеводство — 7452 злотых;
  • Любушское — 7202 злотых;
  • Куявско-Поморское воеводство — 7108 злотых;
  • Любельское — 6880 злотых;
  • Подляское — 6854 злотых;
  • Подкарпатское — 6853 злотых;
  • Свентокшиское — 6885,4 злотых;
  • Варминско-Мазурское — 6714,94 злотых.

По данным аналитики, заработная плата за год в Польше выросла в среднем на 11,7%. Однако темпы роста отличались в разных регионах. В Силезском, Куявско-Поморском, Поморском и Мазовецком воеводствах зарплаты поднялись на 10,6-11,1%. Высокие темпы роста зафиксированы в Подкарпатском и Свентокшиском воеводствах, где заработные платы увеличились на 15,7% и 15,6% соответственно. Выше среднего прироста наблюдался также в Варминско-Мазурском (13,5%) и Лодзинском (13,8%) воеводствах.

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше стоимость аренды жилья значительно колеблется в зависимости от региона. В больших городах страны снять квартиру обходится гораздо дороже, чем в наименьших населенных пунктах.

Мы также писали, что проживающие в Польше украинцы могут претендовать на получение пенсии. Эта возможность гарантирует социальное соглашение между странами.

Польша зарплаты работа деньги злотый

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