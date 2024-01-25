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Работа в январе — ТОП-10 профессий с зарплатой до 125 тыс. грн

25 января 2024 14:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты до 125 тыс. грн — список профессий с достойной оплатой труда
Строительная площадка. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Киеве заработные платы остаются одними из самых высоких. Эксперты выбрали из 25 тысяч предложений работы десять профессий, за которые можно получать до 125 тыс. грн ежемесячно.

Соответствующие данные обнародованы на одном из кадровых порталов Украины Work.ua.

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ТОП-10 профессий с зарплатой до 125 тыс. грн

По информации профильного портала, в январе 2024 года максимальный спрос среди работодателей фиксируют на менеджеров продаж и продавцов, которые консультируют клиентов, поваров, кассиров и администраторов, бухгалтеров, баристов и грузчиков.

Однако на самые высокие зарплаты могут рассчитывать далеко не все, в частности, в списке солидное место занимают военные профессии.

Перечень тех, кто может получать максимальные зарплаты:

  • автоэлектрики (военнослужащие) — до 125 тыс. грн;
  • анестезиологи — от 25 тыс. до 125 тыс. грн.
  • огнеметчики — от 20 тыс. до 120 тыс. грн;
  • представители IT-сферы — в среднем 72,5 тыс. грн;
  • инженеры по телекоммуникациям — 71 тыс. грн;
  • операторы БПЛА и саперы — 70 тыс. грн;
  • директора по маркетингу — 60 тыс. грн;
  • медиабайеры и стоматологи — 55 тыс. грн;
  • руководители строительных проектов — 52,5 тыс. грн;
  • руководители отделов продаж и топ-менеджеры — 50 тыс. грн.

В ВСУ также много вакансий с достойными выплатами, в частности водителям категории C, D обещают от 20 тыс. грн и выше, боевым медикам — до 72 тыс. грн, а бухгалтерам учетной группы — до 26 тыс. грн.

 

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Источник: Work.ua

Какие зарплаты у разных специалистов в январе

Также в Киеве ищут на работу с зарплатой от 30 тыс. до 40 тыс. грн строителей, хирургов, домработниц, дизайнеров мебели, главных бухгалтеров, главных врачей, начальников транспортных отделов, водителей, конструкторов одежды, мастеров СТО, арматурщиков и директоров ресторанов.

На зарплату в среднем в 22 тыс. грн приглашают фармацевтов, декораторов, курьеров, копирайтеров, поваров, швей, редакторов, фотографов, репетиторов английского языка, полицейских, геодезистов.

От 15 до 20 тыс. грн предлагают охранникам, методистам, сиделкам, помощникам юристов, кассирам, психологам, продавцам, анестезиологам, рентгенологам, нотариусам, фитнес-тренерам, операторам колл-центров, грузчикам, сантехникам.

От 9,2 до 13,4 тыс. грн — библиотекарям, ассистентам учителей, музыкальным руководителям, ветеринарным врачам, уборщицам, посудомоечницам, парковщикам.

Что еще следует знать

Напомним, в Украине части специалистов повысили официальную заработную плату. Речь идет о тех, кто работает в условиях интенсивных обстрелов.

Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.

Киев
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