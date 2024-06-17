Беженцы в Германии зарабатывают до 3,75 тыс. евро — вакансии и зарплаты без знания языка

Работники на складе. Фото: Freepik

В Германии знание языка позволяет получать высокую заработную плату. Минимальный уровень может гарантировать за физический труд 2-2,6 тыс. евро.

О том, сколько платят тем, кто не знает языка, сообщает "РБК-Украина".

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Зарплаты в Германии без знания языка

На портале по поиску работы Jooble украинским беженцам предлагают работу в Германии без знания языка. В основном речь идет о физическом труде, за который можно получать до 3,75 тыс. евро.

Работа на складе Amazon

На склады Amazon в Бремене, Буххольце, Саарбрюкене, Мюнхенгладбахе ищут работников для упаковки, сортировки, продукции, размещения товаров. Знание немецкого или английского языка необязательно, однако будет преимуществом.

Работать необходимо: 5-6 дней в неделю по 8-10 часов в день.

Зарплата колеблется от 2,2 тыс. евро до 2,8 тыс. евро.

Работа на фирме Adidas

На фирму Adidas приглашают работников в Берлине, Франкфурте, Бремене, Гамбурге, Мангейме, Нюрнберге, Штутгарте, Эрлангене. Среди обязанностей — проверка брендовых вещей на наличие дефектов, маркировку, упаковку одежды в пакеты, подготовку к отправке.

Работать нужно: пять дней (суббота — по желанию) по 10 часов.

Зарплата: от 2,6 тыс. евро до 3,2 тыс. евро.

Работа на предприятии Lipton

На склад в Берлине ищут работников для сортировки чая, маркировки коробок, упаковки, подготовки к отправке. Предоставляется жилье (оплата только услуг ЖКХ).

График работы: 5/6 дней в неделю по 8-12 часов, преимущественно сидячая работа.

Зарплата: от 2,08 тыс. евро до 3,75 тыс. евро.

Работа на фабрике чипсов Pringles

Ищут работников на фабрику чипсов Pringles в Берлине для контроля за производством и качеством продукции, упаковки в коробки. Предоставляется бесплатное жилье.

Работать нужно: 5-6 дней в неделю по 8-12 часов в день.

Зарплата: 2,2 -3,25 тыс. евро.

Работа в компании Victoria's Secret

Приглашают граждан на работу в компанию Victoria's Secret для наклеивания этикеток на готовую продукцию, сбор коробок и упаковки. Предоставляется жилье.

График работы: пять дней в неделю по 8-10 часов в день. Обязанности: наклейка этикеток, сбор коробок и упаковка готовой продукции.

Зарплата: от 2,3 тыс. евро до 3 тыс. евро.

Украинские беженцы в Германии

Германия за время войны приняла самое большое количество беженцев из Украины. Сейчас там проживает около 1,6 млн граждан. Только 20% работают официально. Государство гарантирует высокие социальные выплаты.

Украинские беженцы имеют право на базовую помощь. Им выплачивают по 563 евро в месяц для одиноких людей, около 1 тыс. евро для супругов и до 470 евро — на детей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Германии есть вакансии на складе сети супермаркетов. Нужны работники — мужчины, женщины и семейные пары, которые будут складывать продукты на паллеты согласно заказам. Зарплата — от 1,8 тыс. евро до 2,2 тыс. евро в месяц.

Также мы писали, что украинцам предлагают работу в теплицах по сортировке зелени в немецком городе Гамбург. Работодатель обещает бесплатное жилье и высокую зарплату до 3,3 тыс. евро ежемесячно, что составляет около 150 тысяч гривен.