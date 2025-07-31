Работа специалистом по сопровождению ветеранов — какие условия и зарплаты в 2025 году

Граждане в военной форме. Фото: vinnitsa.info

Украинские граждане могут при желании стать специалистами по сопровождению ветеранов, которые последние годы занимаются поддержкой ветеранов войны и демобилизованных лиц во время переходного периода к гражданской жизни, оказывая помощь в различных сферах. Известно, какие требования к образованию для кандидатов на должность и оплата труда в 2025 году.

Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов.

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Особенности работы специалистов по сопровождению ветеранов и оплата труда

В украинских громадах во время войны появились должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они считаются штатными работниками коммунальных учреждений или заведений в сфере управления сельских, поселковых, городских советов.

В их обязанности входит разносторонняя помощь для адаптации к гражданской жизни. Речь идет об:

осуществлении сопровождения по направлениям возможной помощи и услуг, предусмотренных для ветеранов, согласно законодательству;

предоставление исчерпывающей информации для ветеранов/демобилизованных лиц/членов их семей относительно статусов, услуг и соцгарантий, относительно жилья, реабилитации, работы и помощи юристов;

обеспечение первичной психологической помощи, призванной предотвращать попадание в сложные жизненные обстоятельства;

осуществление контроля их потребностей, сбора аналитики и предоставления отчетов о предоставленных услугах.

По информации правительства, специалистам по сопровождению ветеранов гарантировали заработную в среднем на уровне 17,9 тыс. грн.

Оплата труда осуществляется в соответствии с единой тарифной сеткой должностных окладов. Так, специалисты по сопровождению ветеранов могут иметь 11-14 разряды.

Кроме основной заработной платы, таким специалистам обещали предоставлять надбавки за "особый характер работы" в 50% от размера оклада, что будет зависеть от:

уровня нагрузки;

качества предоставляемых услуг;

отсутствия жалоб на работу.

Требования к специалистам и как подать заявку

Для того, чтобы стать специалистом по сопровождению ветеранов, необходимо подпадать под главные требования относительно гражданства (украинское) и образования.

Так, к такой работе допускают граждан, уровень образования которых не ниже бакалавра, а именно:

образование;

культура, искусство и гуманитарные науки;

социальные науки, журналистика и информация;

бизнес, администрирование и право;

информационные технологии;

инженерия, производство и строительство;

здравоохранение и социальное обеспечение;

транспорт и услуги;

безопасность и оборона.

Подать заявление кандидаты на должность смогут до конца августа 2025 года исключительно в электронной форме на платформе е-Ветеран.

Преимущества предоставят при условии наличия:

статуса ветерана войны;

особых заслуг перед Родиной;

статуса пострадавшего участника Революции Достоинства;

факта подтверждения родства с погибшим (умершим) ветераном;

пребывания на учете в Едином госреестре ветеранов войны.

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