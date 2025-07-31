Работа специалистом по сопровождению ветеранов — какие условия и зарплаты в 2025 году

Работа сопровождающим ветеранов — какие условия и зарплаты
Украинские граждане могут при желании стать специалистами по сопровождению ветеранов, которые последние годы занимаются поддержкой ветеранов войны и демобилизованных лиц во время переходного периода к гражданской жизни, оказывая помощь в различных сферах. Известно, какие требования к образованию для кандидатов на должность и оплата труда в 2025 году.
Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов.
Особенности работы специалистов по сопровождению ветеранов и оплата труда
В украинских громадах во время войны появились должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они считаются штатными работниками коммунальных учреждений или заведений в сфере управления сельских, поселковых, городских советов.
В их обязанности входит разносторонняя помощь для адаптации к гражданской жизни. Речь идет об:
- осуществлении сопровождения по направлениям возможной помощи и услуг, предусмотренных для ветеранов, согласно законодательству;
- предоставление исчерпывающей информации для ветеранов/демобилизованных лиц/членов их семей относительно статусов, услуг и соцгарантий, относительно жилья, реабилитации, работы и помощи юристов;
- обеспечение первичной психологической помощи, призванной предотвращать попадание в сложные жизненные обстоятельства;
- осуществление контроля их потребностей, сбора аналитики и предоставления отчетов о предоставленных услугах.
По информации правительства, специалистам по сопровождению ветеранов гарантировали заработную в среднем на уровне 17,9 тыс. грн.
Оплата труда осуществляется в соответствии с единой тарифной сеткой должностных окладов. Так, специалисты по сопровождению ветеранов могут иметь 11-14 разряды.
Кроме основной заработной платы, таким специалистам обещали предоставлять надбавки за "особый характер работы" в 50% от размера оклада, что будет зависеть от:
- уровня нагрузки;
- качества предоставляемых услуг;
- отсутствия жалоб на работу.
Требования к специалистам и как подать заявку
Для того, чтобы стать специалистом по сопровождению ветеранов, необходимо подпадать под главные требования относительно гражданства (украинское) и образования.
Так, к такой работе допускают граждан, уровень образования которых не ниже бакалавра, а именно:
- образование;
- культура, искусство и гуманитарные науки;
- социальные науки, журналистика и информация;
- бизнес, администрирование и право;
- информационные технологии;
- инженерия, производство и строительство;
- здравоохранение и социальное обеспечение;
- транспорт и услуги;
- безопасность и оборона.
Подать заявление кандидаты на должность смогут до конца августа 2025 года исключительно в электронной форме на платформе е-Ветеран.
Преимущества предоставят при условии наличия:
- статуса ветерана войны;
- особых заслуг перед Родиной;
- статуса пострадавшего участника Революции Достоинства;
- факта подтверждения родства с погибшим (умершим) ветераном;
- пребывания на учете в Едином госреестре ветеранов войны.
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