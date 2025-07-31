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Работа сопровождающим ветеранов — какие условия и зарплаты

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 14:30
Работа специалистом по сопровождению ветеранов — какие условия и зарплаты в 2025 году
Граждане в военной форме. Фото: vinnitsa.info

Украинские граждане могут при желании стать специалистами по сопровождению ветеранов, которые последние годы занимаются поддержкой ветеранов войны и демобилизованных лиц во время переходного периода к гражданской жизни, оказывая помощь в различных сферах. Известно, какие требования к образованию для кандидатов на должность и оплата труда в 2025 году.

Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов.

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Особенности работы специалистов по сопровождению ветеранов и оплата труда

В украинских громадах во время войны появились должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они считаются штатными работниками коммунальных учреждений или заведений в сфере управления сельских, поселковых, городских советов.

В их обязанности входит разносторонняя помощь для адаптации к гражданской жизни. Речь идет об:

  • осуществлении сопровождения по направлениям возможной помощи и услуг, предусмотренных для ветеранов, согласно законодательству;
  • предоставление исчерпывающей информации для ветеранов/демобилизованных лиц/членов их семей относительно статусов, услуг и соцгарантий, относительно жилья, реабилитации, работы и помощи юристов;
  • обеспечение первичной психологической помощи, призванной предотвращать попадание в сложные жизненные обстоятельства;
  • осуществление контроля их потребностей, сбора аналитики и предоставления отчетов о предоставленных услугах.

По информации правительства, специалистам по сопровождению ветеранов гарантировали заработную в среднем на уровне 17,9 тыс. грн.

Оплата труда осуществляется в соответствии с единой тарифной сеткой должностных окладов. Так, специалисты по сопровождению ветеранов могут иметь 11-14 разряды.

Кроме основной заработной платы, таким специалистам обещали предоставлять надбавки за "особый характер работы" в 50% от размера оклада, что будет зависеть от:

  • уровня нагрузки;
  • качества предоставляемых услуг;
  • отсутствия жалоб на работу.

Требования к специалистам и как подать заявку

Для того, чтобы стать специалистом по сопровождению ветеранов, необходимо подпадать под главные требования относительно гражданства (украинское) и образования.

Так, к такой работе допускают граждан, уровень образования которых не ниже бакалавра, а именно:

  • образование;
  • культура, искусство и гуманитарные науки;
  • социальные науки, журналистика и информация;
  • бизнес, администрирование и право;
  • информационные технологии;
  • инженерия, производство и строительство;
  • здравоохранение и социальное обеспечение;
  • транспорт и услуги;
  • безопасность и оборона.

Подать заявление кандидаты на должность смогут до конца августа 2025 года исключительно в электронной форме на платформе е-Ветеран.

Преимущества предоставят при условии наличия:

  • статуса ветерана войны;
  • особых заслуг перед Родиной;
  • статуса пострадавшего участника Революции Достоинства;
  • факта подтверждения родства с погибшим (умершим) ветераном;
  • пребывания на учете в Едином госреестре ветеранов войны.

Ранее мы рассказывали, что в августе 2025 года украинским работникам индексируют заработную плату. Возможность осовременивания произойдет благодаря индексу инфляции за июнь.

Также сообщалось, что будет с зарплатой медиков в августе 2025 года. Известно, кому предоставлено право на гарантированную минимальную ставку в сумме 13,5 тыс. грн и 28 тыс. грн.

зарплаты работа ветераны рынок труда деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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