Зарплаты в Украине — сколько платят за работу на зимние праздники

Кассир в кафе. Фото: Freepik

В Украине с приближением зимних праздников сезонная работа традиционно набирает популярность. Работодатели ищут наиболее активно представителей четырех профессий.

Об этом свидетельствует информация одного из кадровых порталов.

Читайте также:

Работа на зимние праздники

Для части украинцев популярным способом подработки в стране в декабре-январе остается сезонная работа. Хотя в последнее время вакансий на новогодние и рождественские праздники несколько уменьшилось на фоне военного положения.

Ранее на праздники наблюдался всплеск кандидатов для работы в развлекательной сфере. Наиболее востребованными были аниматоры, ведущие праздничных мероприятий и профессиональные музыканты.

Однако сейчас на таких специалистов все меньше спроса, но растет популярность и на других специалистов.

"Горячие" вакансии на праздники

В 2023 году растет спрос на представителей четырех профессий.

Так, в праздничные дни работодатели ищут упаковщиков подарков. За такую работу готовы платить в среднем 17,3 тыс. гривен ежемесячно.

Растает спрос на праздники на работников среди курьерских служб в связи с активным обменом подарками, ростом объема заказов товаров и продуктов. Средняя зарплата для курьеров составляет 24,54 тысячи гривен.

Также ищут продавцов и кассиров для работы на новогодних ярмарках. Обещают среднюю заработную плату в 16 тысяч гривен.

Кроме того, актуальна работа для аниматоров в образовательных учреждениях, парках развлечений и детских садах. В среднем готовы платить за такую работу 12,5 тысячи гривен.

Предложения работы аниматором в разных городах

Источник: Работа OLX

Что еще стоит знать

Напомним, в третьем квартале 2023 года в Украине среднемесячная зарплата выросла на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17 937 гривен. В первой половине этого года зарплата составила 16300 гривен.

Также мы писали, что в местных и апелляционных судах работники получат большие суммы заработной платы в конце 2023 года. В Государственной судебной администрации пообещали повысить стимулирующие выплаты.