Зарплаты в Украине — сколько платят за работу на зимние праздники

Работа на зимние праздники — каких работников ищут и сколько платят
В Украине с приближением зимних праздников сезонная работа традиционно набирает популярность. Работодатели ищут наиболее активно представителей четырех профессий.
Об этом свидетельствует информация одного из кадровых порталов.
Работа на зимние праздники
Для части украинцев популярным способом подработки в стране в декабре-январе остается сезонная работа. Хотя в последнее время вакансий на новогодние и рождественские праздники несколько уменьшилось на фоне военного положения.
Ранее на праздники наблюдался всплеск кандидатов для работы в развлекательной сфере. Наиболее востребованными были аниматоры, ведущие праздничных мероприятий и профессиональные музыканты.
Однако сейчас на таких специалистов все меньше спроса, но растет популярность и на других специалистов.
"Горячие" вакансии на праздники
В 2023 году растет спрос на представителей четырех профессий.
Так, в праздничные дни работодатели ищут упаковщиков подарков. За такую работу готовы платить в среднем 17,3 тыс. гривен ежемесячно.
Растает спрос на праздники на работников среди курьерских служб в связи с активным обменом подарками, ростом объема заказов товаров и продуктов. Средняя зарплата для курьеров составляет 24,54 тысячи гривен.
Также ищут продавцов и кассиров для работы на новогодних ярмарках. Обещают среднюю заработную плату в 16 тысяч гривен.
Кроме того, актуальна работа для аниматоров в образовательных учреждениях, парках развлечений и детских садах. В среднем готовы платить за такую работу 12,5 тысячи гривен.
Предложения работы аниматором в разных городах
Что еще стоит знать
Напомним, в третьем квартале 2023 года в Украине среднемесячная зарплата выросла на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17 937 гривен. В первой половине этого года зарплата составила 16300 гривен.
Также мы писали, что в местных и апелляционных судах работники получат большие суммы заработной платы в конце 2023 года. В Государственной судебной администрации пообещали повысить стимулирующие выплаты.
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