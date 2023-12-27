Зарплати в Україні — скільки платять за роботу на зимові свята

Касир у кав'ярні. Фото: Freepik

В Україні з наближенням зимових свят сезонна робота традиційно набирає популярності. Роботодавці шукають найбільш активно представників чотирьох професій.

Про це свідчить інформація одного з кадрових порталів.

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Робота на зимові свята

Для частини українців популярним способом підробітку в країні у грудні-січні залишається сезонна робота. Хоч останніми часом вакансій на новорічні та різдвяні свята дещо поменшало на тлі воєнного стану.

Раніше на свята спостерігався сплеск на кандидатів для роботи в розважальній сфері. Найбільш затребуваними були аніматори, ведучі святкових заходів та професійні музиканти.

Однак зараз на таких фахівців дедалі менше попиту, натомість зростає популярність й на інших фахівців.

"Гарячі" вакансії на свята

У 2023 році найбільше зростає попит на представників чотирьох професій.

Так, у святкові дні роботодавці шукають пакувальників подарунків. За таку роботу готові у середньому платити 17,3 тис. гривень щомісяця.

Зростає попит на свята на працівників серед кур'єрських служб у зв'язку з активним обміном подарунками, зростанням обсягу замовлень товарів та продуктів. Середня зарплата для кур'єрів становить 24,54 тис. гривень.

Також шукають продавців та касирів для роботи на новорічних ярмарках. Обіцяють середню заробітну плату у 16 тис. гривень.

Окрім того, актуальною є робота для аніматорів в освітніх закладах, парках розваг та дитячих садках. У середньому готові платити за таку роботу 12,5 тис. гривень.

Пропозиції роботи аніматором в різних містах

Джерело: Робота OLX

Що ще варто знати

Нагадаємо, у третьому кварталі 2023 року в Україні середньомісячна зарплата зросла на 22,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становила 17 937 гривень. У першій половині цього року зарплатня становила 16 300 гривень.

Також ми писали про те, що у місцевих та апеляційних судах працівники отримають більші суми заробітної плати наприкінці 2023 року. У Державній судовій адміністрації пообіцяли підвищити стимулюючі виплати.