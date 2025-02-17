Трудоустройство несовершеннолетних в 2025 году - по каким правилам можно нанимать на работу

Мальчик в теплой одежде. Фото: УНИАН

У трудовых отношений с несовершеннолетними есть особенности, условия и ограничения, о которых многие не догадываются. Пользуясь этим, некоторые работодатели часто нарушают права несовершеннолетних граждан, которых берут на работу.

Поэтому редакция сайта Новини.LIVE решила рассказать, по каким правилам в 2025 году предприниматели могут предлагать работу несовершеннолетним гражданам.

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Как рассказали в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда, право на труд, который гражданин, в том числе и несовершеннолетний, выбирает себе свободно, определено в статье 43 Конституции Украины. Для несовершеннолетних граждан действующее законодательство Украины устанавливает специальные условия работы.

Например, несовершеннолетним запрещено выполнять работу в опасных условиях, работать в ночные смены, сверхурочно и в выходные дни. Если работодатель все же решит взять на предприятие несовершеннолетнего работника, то обязан подписать с ним письменный трудовой контракт.

В законодательстве указано, что продолжительность рабочего дня несовершеннолетних зависит от возраста работника. Например:

если несовершеннолетнему от 14 до 16 лет, тогда он должен работать не более 24 ч в неделю;

если от 16 до 18 лет — 36 ч в неделю.

Кроме того, не ограничивать себя в поисках работы могут только украинцы, которым уже исполнилось 16, 17 и 18 лет. Тогда как:

несовершеннолетние, которым от 15 до 16 лет, чтобы трудоустроиться, должны получить согласие одного из родителей или лица, исполняющего их обязанности;

украинцы, в возрасте от 14 до 15 лет могут работать только в свободное от учебы время и с согласия одного из родителей или лица, которое их заменяет.

Отмечается, что несовершеннолетним работодатели должны давать только легкую работу, которая не повредит их здоровью и не будет нарушать процесс обучения.

При этом их должны обеспечить некоторыми особыми условиями труда, например:

медицинским осмотром при найме на работу и ежегодно до момента, когда работнику исполнится 21 год;

специальным учетом, в котором указывается дата рождения работника;

зарплатой на уровне взрослого сотрудника;

ежегодным отпуском продолжительностью 31 день и дополнительным учебным отпуском.

"То есть труд несовершеннолетних в условиях военного положения требует особого внимания и соблюдения законодательства, которое гарантирует им безопасность, социальную защиту и возможность сочетать работу с учебой и отдыхом", — отметили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

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