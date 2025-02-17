Працевлаштування неповнолітніх у 2025 році — за якими правилами можна наймати на роботу

Хлопчик у теплому одязі. Фото: УНІАН

У трудових відносин із неповнолітніми є особливості, умови та обмеження, про які багато хто не здогадується. Користуючись цим, деякі роботодавці часто порушують права неповнолітніх громадян, яких беруть на роботу.

Тому редакція сайту Новини.LIVE вирішила розповісти, за якими правилами у 2025 році підприємці можуть пропонувати роботу неповнолітнім громадянам.

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Як розповіли у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці, право на працю, яку громадянин, зокрема і неповнолітній, обирає собі вільно, визначено у статті 43 Конституції України. Для неповнолітніх громадян чинне законодавство України встановлює спеціальні умови роботи.

Наприклад, неповнолітнім заборонено виконувати роботу у небезпечних умовах, працювати в нічні зміни, понаднормово та у вихідні дні. Якщо роботодавець все ж вирішить узяти на підприємство неповнолітнього працівника, то зобов'язаний підписати з ним письмовий трудовий контракт.

У законодавстві вказано, що тривалість робочого дня неповнолітніх залежить від віку працівника. Наприклад:

якщо неповнолітньому від 14 до 16 років, тоді він має працювати не більше 24 год на тиждень;

якщо від 16 до 18 років — 36 год на тиждень.

Крім того, не обмежувати себе у пошуках роботи можуть лише українці, яким вже виповнилося 16, 17 та 18 років. Тоді як:

неповнолітні, яким від 15 до 16 років, щоби працевлаштуватися, мають отримати згоду одного із батьків або особи, яка виконує їхні обов'язки;

українці, у віці від 14 до 15 років можуть працювати лише у вільний від навчання час та за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює.

Зазначається, що неповнолітнім роботодавці мають давати лише легку роботу, яка не зашкодить їхньому здоров'ю і не порушуватиме процес навчання.

При цьому їх мають забезпечити деякими особливими умовами праці, наприклад:

медичним оглядом під час найму на роботу і щороку до моменту, коли працівнику виповниться 21 рік;

спеціальним обліком, у якому вказується дата народження працівника;

зарплатою на рівні дорослого співробітника;

щорічною відпусткою тривалістю 31 день та додатковою навчальною відпусткою.

"Тобто праця неповнолітніх в умовах воєнного стану вимагає особливої уваги та дотримання законодавства, яке гарантує їм безпеку, соціальний захист і можливість поєднувати роботу з навчанням та відпочинком", — зауважили у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

Нагадаємо, що 2025 році в Україні відбудеться індексація зарплат. У Держпраці пояснили, на які зміни очікувати.

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