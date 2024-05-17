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Работа без высшего образования — где и кому платят до 50 тыс. грн

17 мая 2024 14:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты до 50 тыс. грн — украинцев без высшего образования ищут на работу
Сотрудник на СТО. Фото: oceanica.com.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На украинском рынке труда есть ряд вакансий с высокими заработными платами без наличия высшего образования. Речь идет о рабочих профессиях с оплатой труда от 30 до 50 тыс. гривен.

Об этом идет речь на одном из порталов поиска работы.

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Согласно информации портала, в Киеве на ряд позиций ищут работников, не требуя высшего образования, однако обязательным условием является опыт работы минимум один год. Так, в среднем 50 тыс. гривен зарабатывают тонировщики.

Зарплата в среднем в 40 тыс. гривен предлагается поклейщикам, 39 тыс. гривен — автослесарям.

Работодатели готовы в среднем платить от 30 до 35 тыс. гривен для представителей ряда рабочих профессий в столице. А именно:

  • полировщикам — 35 тыс. гривен;
  • монтажникам вентиляции — 34 тыс. гривен;
  • экскаваторщикам, высотникам — 32,5 тыс. гривен;
  • теплотехникам, обывателям, сборщикам мебели — 30 тыс. гривен.

 

зарплаты
Источник: Work.ua

Кому меньше всего и больше всего готовы платить в Киеве

Диапазон заработных плат в столице довольно широк: меньше всего обещают в среднем 8,3 тыс. гривен, а больше всего — 70 тыс. гривен. Сейчас довольно популярные военные профессии — больше всего в среднем готовы платить саперам и операторам беспилотным летательным аппаратам — 70 тыс. гривен. А вот меньше всего в среднем получают вахтеры – 8,3 тыс. гривен.

Также популярна работа в удаленном формате со знанием иностранного языка. Так, репетиторам английского обещают платить 15-30 тыс. гривен. За работу от 10 часов в неделю можно получить 25 тыс. гривен и выше.

Знание английского гарантирует получить без труда 35 тыс. гривен, работая в турагентстве менеджером по работе с туристическими агентами.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году заработные платы Верховной Рады повысились в связи с ростом прожиточного минимума. Суммы стали больше сразу на несколько тысяч.

Также мы писали, что в 2024 году для украинцев до сих пор актуален выбор стран для временного проживания в связи с войной. В частности, в этом сложном вопросе важную роль играет уровень заработной платы.

образование
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