Зарплаты до 50 тыс. грн — украинцев без высшего образования ищут на работу

Сотрудник на СТО. Фото: oceanica.com.ua

На украинском рынке труда есть ряд вакансий с высокими заработными платами без наличия высшего образования. Речь идет о рабочих профессиях с оплатой труда от 30 до 50 тыс. гривен.

Об этом идет речь на одном из порталов поиска работы.

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Высокие зарплаты без высшего образования

Согласно информации портала, в Киеве на ряд позиций ищут работников, не требуя высшего образования, однако обязательным условием является опыт работы минимум один год. Так, в среднем 50 тыс. гривен зарабатывают тонировщики.

Зарплата в среднем в 40 тыс. гривен предлагается поклейщикам, 39 тыс. гривен — автослесарям.

Работодатели готовы в среднем платить от 30 до 35 тыс. гривен для представителей ряда рабочих профессий в столице. А именно:

полировщикам — 35 тыс. гривен;

монтажникам вентиляции — 34 тыс. гривен;

экскаваторщикам, высотникам — 32,5 тыс. гривен;

теплотехникам, обывателям, сборщикам мебели — 30 тыс. гривен.

Источник: Work.ua

Кому меньше всего и больше всего готовы платить в Киеве

Диапазон заработных плат в столице довольно широк: меньше всего обещают в среднем 8,3 тыс. гривен, а больше всего — 70 тыс. гривен. Сейчас довольно популярные военные профессии — больше всего в среднем готовы платить саперам и операторам беспилотным летательным аппаратам — 70 тыс. гривен. А вот меньше всего в среднем получают вахтеры – 8,3 тыс. гривен.

Также популярна работа в удаленном формате со знанием иностранного языка. Так, репетиторам английского обещают платить 15-30 тыс. гривен. За работу от 10 часов в неделю можно получить 25 тыс. гривен и выше.

Знание английского гарантирует получить без труда 35 тыс. гривен, работая в турагентстве менеджером по работе с туристическими агентами.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году заработные платы Верховной Рады повысились в связи с ростом прожиточного минимума. Суммы стали больше сразу на несколько тысяч.

Также мы писали, что в 2024 году для украинцев до сих пор актуален выбор стран для временного проживания в связи с войной. В частности, в этом сложном вопросе важную роль играет уровень заработной платы.