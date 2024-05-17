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Робота без вищої освіти — де і кому платять до 50 тис. грн

17 травня 2024 14:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати до 50 тис. грн — українців без вищої освіти шукають на роботу
Працівник на СТО. Фото: oceanica.com.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На українському ринку праці є низка вакансій з високими заробітними платами без вимоги наявності вищої освіти. Йдеться про робітничі професії із оплатою праці від 30 до 50 тис. гривень.

Про це йдеться на одному з порталів пошуку роботи.

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Згідно з інформацією порталу, у Києві на низку позицій шукають працівників, не вимагаючи вищої освіти, однак обов'язковою умовою є досвід роботи — мінімум один рік. Так, у середньому 50 тис. гривень заробляють тонувальники.

Зарплата у середньому в 40 тис. гривень пропонується поклеювачам, 39 тис. гривень — автослюсарям.

Роботодавці готові в середньому платити від 30 до 35 тис. гривень для представників низки робітничих професій у столиці. А саме:

  • полірувальникам — 35 тис. гривень;
  • монтажникам вентиляції — 34 тис. гривень;
  • екскаваторникам, висотникам — 32,5 тис. гривень;
  • теплотехнікам, оббивачам, збирачам меблів — 30 тис. гривень.

 

зарплати
Джерело: Work.ua

Кому найменше та найбільше готові платити в Києві

Діапазон заробітних плат у столиці доволі широкий: найменше обіцяють в середньому 8,3 тис. гривень, а найбільше — 70 тис. гривень. Зараз доволі популярні військові професії — найбільше у середньому готові платити саперам та операторам безпілотним літальним апаратам — 70 тис. гривень. А от найменше в середньому отримують вахтери — 8,3 тис. гривень.

Також популярною є робота у віддаленому форматі зі знанням іноземної мови. Так, репетиторам англійської мови обіцяють платити 15-30 тис. грн. За роботу від 10 години на тиждень можна отримати 25 тис. грн і вище.

Знання англійської гарантує отримати без зусиль 35 тис. гривень, працюючи у турагентстві менеджером з роботи з туристичними агентами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році заробітні плати Верховної Ради підвищились у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Суми стали більші одразу на кілька тисяч.

Також ми писали, що у 2024 році для українців досі актуальний вибір країн для тимчасового проживання у зв'язку з війною. Зокрема, у цьому складному питанні вагому роль грає рівень заробітної плати.

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