Цены на ячмень — сколько стоит тонна зерновой в начале апреля

Мужчина держит в руках колоски зерна. Фото: УНИАН

На агрорынке в Украине меняются цены на ячмень. Так, в течение последней недели культура почти всегда дорожала.

О причинах подорожания ячменя в Украине пишет издание АПК-Информ.

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Почему дорожает ячмень

Как отмечается, сезонное сокращение предложений и достаточно активный спрос покупателей оказывают поддержку ценам. Подорожание могло быть и более существенным, однако на экспортном рынке наблюдалась обратная динамика, поэтому это несколько сдерживало цены на ячмень. Например, фуражный ячмень в некоторых регионах страны подорожал на 100-200 грн за тонну.

Средние цены на ячмень — сколько стоит тонна по состоянию на 7 апреля

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна ячменя сейчас стоит в среднем 9 228 грн.

Цены на ячмень в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Стоит отметить, что цены на ячмень были нестабильными на протяжении последней недели. Так, еще 30 марта тонна культура стоила 9 218 грн, тогда как 2 и 3 апреля повысилась до максимальных показателей в 9 285 грн за тонну.

После этого начался стремительный спад. Например, 5 апреля тонна ячменя торговалась по 9 233 грн.

Ранее мы писали, что в первый месяц весны 2025 года из Украины отгрузили более 3 млн зерновых и зернобобовых культур. Больше всего было экспортировано пшеницы и ржи.

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