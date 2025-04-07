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Ринок зерна залихоманило — що відбувається з цінами на ячмінь

7 квітня 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на ячмінь — скільки коштує тонна зернових на початку квітня
Чоловік тримає у руках колоски зерна. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На агроринку в Україні змінюються ціни на ячмінь. Так, впродовж останнього тижня культура майже завжди дорожчала. 

Про причини здорожчання ячменю в Україні пише видання АПК-Інформ

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Чому дорожчає ячмінь 

Як зазначається, сезонне скорочення пропозицій та досить активний попит покупців надають підтримку цінам. Подорожчання могло бути й суттєвішим, однак на експортному ринку спостерігалася зворотна динаміка, тож це дещо стримувало ціни на ячмінь. Наприклад, фуражний ячмінь у деяких регіонах країни подорожчав на 100-200 грн за тонну.

Середні ціни на ячмінь — скільки коштує тонна станом на 7 квітня 

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна ячменю зараз коштує у середньому 9 228 грн. 

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Скріншот: Tripoli.land. Фото: ціни на ячмінь в Україні

Варто зауважити, що ціни на ячмінь були нестабільними впродовж останнього тижня. Так, ще 30 березня тонна культура коштувала 9 218 грн, тоді як 2 та 3 квітня підвищилася до максимальних показників у 9 285 грн за тонну. 

Після цього розпочався стрімкий спад. Наприклад, 5 квітня тонна ячменю торгувалася по 9 233 грн. 

Раніше ми писали, що у перший місяць весни 2025 року з України відвантажили понад 3 млн зернових і зернобобових культур. Найбільше було експортовано пшениці та жита. 

Також ми розповідали про плани Європейського Союзу відмовитися від безмитної торгівлі з Україною та з якими тоді проблемами зіткнеться вітчизняна економіка. 

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