Ціни на ячмінь — скільки коштує тонна зернових на початку квітня

Чоловік тримає у руках колоски зерна. Фото: УНІАН

На агроринку в Україні змінюються ціни на ячмінь. Так, впродовж останнього тижня культура майже завжди дорожчала.

Про причини здорожчання ячменю в Україні пише видання АПК-Інформ.

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Чому дорожчає ячмінь

Як зазначається, сезонне скорочення пропозицій та досить активний попит покупців надають підтримку цінам. Подорожчання могло бути й суттєвішим, однак на експортному ринку спостерігалася зворотна динаміка, тож це дещо стримувало ціни на ячмінь. Наприклад, фуражний ячмінь у деяких регіонах країни подорожчав на 100-200 грн за тонну.

Середні ціни на ячмінь — скільки коштує тонна станом на 7 квітня

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна ячменю зараз коштує у середньому 9 228 грн.

Скріншот: Tripoli.land. Фото: ціни на ячмінь в Україні

Варто зауважити, що ціни на ячмінь були нестабільними впродовж останнього тижня. Так, ще 30 березня тонна культура коштувала 9 218 грн, тоді як 2 та 3 квітня підвищилася до максимальних показників у 9 285 грн за тонну.

Після цього розпочався стрімкий спад. Наприклад, 5 квітня тонна ячменю торгувалася по 9 233 грн.

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