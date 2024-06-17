Какова ситуация на рынке труда в Украине в июне 2024 года? Где в IT в Украине платят самые высокие зарплаты

Совещание в офисе. Фото: migrationpolicy.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сегодня в Украине наблюдается существенное уменьшение количества кандидатов на рынке труда и слабая конкуренция за рабочие места. Работодатели активно размещают новые вакансии, однако средний уровень заработной платы остается неизменным уже несколько месяцев.

Новини.LIVE рассказывают какая ситуация на рынке труда в Украине в июне и где IT-сфере платят самые высокие зарплаты.

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Что происходит на рынке труда в Украине

Численность трудоспособного населения в Украине в 2024 году сократилась на 40% по сравнению с 2021 годом из-за демографических изменений. Об этом заявила ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

"Согласно экспертным оценкам, численность трудоспособного населения в Украине сократилась на 40% по сравнению с довоенным 2021 годом. Информация с кадровых платформ показывает, что соотношение вакансии и резюме, достигает критического уровня. Если до полномасштабной агрессии на одну вакансию приходилось две кандидатуры, то сейчас это соотношение практически друг к другу. По последним данным, на 62 тысячи вакансий было 67 тысяч резюме", — отметила она.

Пищулина также подчеркнула, что для восстановления экономики Украины сейчас нужно более 4,5 млн трудоспособного населения. Среди факторов, определяющих перспективы развития рынка труда, эксперт выделила демографические изменения и региональные особенности.

О дефиците кадров напомнила и HR-экспертка Татьяна Пашкина. Она подчеркнула, что сейчас в Украине наблюдается географический дисбаланс: активный запад и менее активный восток. По мнению эксперта, проблема заключается в дефиците рабочей силы в восточных регионах. Пашкина отметила, что многие предприятия переехали на запад, что привело к усиленной конкуренции между компаниями из-за специалистов и нехватки рабочей силы в этих отраслях.

"Даже если среди переехавших преимущественно ВПЛ, то это большое количество безработных, ведь речь идет о женщинах с детьми или ухаживающих за стариками, и, соответственно, на полный рабочий день или не на отдаленную работу им согласиться крайне трудно", – добавила HR-экспертка.

Где в IT-сфере в Украине платят самые высокие зарплаты

Мы составили ТОП-5 вакансий в IT-сфере, в которых предлагают самые большие в Украине зарплаты. Информацию по вакансиям и уровню оплаты мы брали на Work.ua.

Senior AWS Developer

Первая вакансия в нашем списке. Успешный MedTech стартап ищет специалиста на позицию Senior AWS Cloud Native Developer/Solution Architect. Компания ищет профессионалов, которые помогут развивать проект.

Обязанности включают в себя проектирование и развитие больших и высокоэффективных облачных приложений на AWS, создание серверной архитектуры с помощью Lambda, API Gateway, DynamoDB и Step Functions. Основное внимание уделяется проектированию и внедрению решений для хранения и вычислений в AWS, используя сервисы EBS, EFS, EC2 и ECS/EKS.

Также важным аспектом будет сотрудничество с командой для оценки и выбора наиболее подходящих сервисов AWS и сторонних решений, включая автономные CMS, цифровые формы и системы управления рабочими процессами. Архитектура микросервисов на основе Python и AWS используется для обеспечения гибкости и удобства обслуживания.

При необходимости нужно будет производить перенос имеющихся программ на облачную платформу. Также следует оказывать техническую поддержку и помощь младшим разработчикам и способствовать развитию культуры инноваций и постоянному совершенствованию.

Кандидат должен иметь 5-7 лет опыта в области разработки с практическим использованием AWS, Python и PostgreSQL. Требуется значительный опыт в работе с такими сервисами AWS как EC2, S3, RDS, ELB и Lambda, а также успешный опыт внедрения бессерверных архитектур AWS. Кандидат должен иметь глубокое понимание концепций и практик облачной архитектуры, а также опыт проектирования и реализации микросервисной архитектуры.

Необходимы отличные навыки решения проблем и коммуникативные навыки, а также способность работать независимо и эффективно. Опыт работы с оффшорными командами и управление распределенными разработками также важен.

Зарплата: 160 000 — 260 000 грн.

Вакансия на должность Senior AWS Developer. Фото: Work.ua

Full Stack Developer

Следующая вакансия в нашем списке, которая предлагает работу Full Stack разработчиком. Среди требований к кандидатам опыт работы полного стека, с по меньшей мере тремя годами работы в стартап-среде на уровне среднего или старшего разработчика.

Кандидат должен обладать высокой технической сноровкой в JavaScript и TypeScript, иметь значительный опыт разработки бэкенда с использованием бессерверных архитектур на Node.js, особенно с TypeScript и AWS Lambdas. Также необходима экспертиза в управлении базами данных с PostgreSQL и разработке фронтенда с использованием Next.js React.

Степень магистра в области компьютерных наук, инженерии или смежной отрасли будет рассматриваться как преимущество, но не обязательна. Кандидат должен продемонстрировать способность самостоятельно управлять проектами, доводя их до финиша без постоянного наблюдения. Нужны навыки разработки веб-приложений, включая опыт в создании и поддержке сложных веб-приложений, с пониманием как фронтенд, так и бэкенд вызовов.

Зарплата: 160 000 — 260 000 грн.

Вакансия в должность Full Stack Developer. Фото: Work.ua

Senior Frontend Developer

Следующая вакансия открыта в международной компании, предоставляющей IT-решения для авиакомпаний и занимающаяся продажей билетов пассажирам.

Компания ищет специалистов с опытом работы в React.js не менее 5 лет, а также со знаниями React Native и TypeScript. Необходим опыт работы с экосистемой React, включая Redux и Redux-Saga, а также инструменты Webpack, vite, babel, npm и yarn. Также требуется уверенное владение Git и знание методологии Scrum. Знание английского языка на уровне выше среднего также обязательно.

Преимуществом станет опыт тестирования программного обеспечения (Unit Tests, E2E и др.), знание систем управления контентом (CMS), а также понимание облачных платформ, таких как AWS и Azure, и связанных с ними сервисов.

Обязанности включают в себя полный цикл работы от начальной фазы дизайна до производства. А также взаимодействие с командами дизайнеров и бэкенд-разработчиков для обеспечения качества.

Вакансия на должность Senior Frontend Developer. Фото: Work.ua

DevOps инженер

Международная компания ищет инженер DevOps в своем проекте. Обязанности включают в себя подготовку Dockerfile для сервисов, создание CI/CD пайплайнов, оптимизацию и подготовку конфигураций для сервисов Kubernetes (K8s), а также обслуживание инфраструктуры Azure с использованием Terraform и ARM templates.

От кандидатов требуют не менее трех лет опыта как DevOps, опыт работы с Kubernetes, Terraform и Terragrant от одного года, администрирование Azure также не меньше года. Необходимы уверенные знания сетевых протоколов, опыт работы с операционными системами Windows, AD и Linux, опыт эксплуатации систем мониторинга Prometheus & Grafana, а также опыт работы с базами данных PostgreSQL и MariaDB. Знание Elasticsearch тоже будет ценным. Кандидат должен иметь широкий кругозор и стремление к развитию.

Зарплата: 200 000 — 240 000 грн.

Вакансия на должность DevOps инженера. Фото: Work.ua

Senior Python Developer

В связи с расширением компания ищет старшего разработчика Python. Кандидат должен поддерживать устаревшую платформу, устранять ошибки, делать рефакторинг кода и повышать его стабильность через комплексное тестирование и проверку.

С развитием платформы, он будет переходить к проектированию и разработке новых функций. Также кандидат будет руководить проектом и будет брать на себя ответственность за развитие.

Кандидат должен иметь более 5 лет опыта разработки на Python, знание Python и FastAPI, и глубокое понимание современных асинхронных фреймворков. Важен опыт работы с SQL, особенно с PostgreSQL, а также свободное владение английским языком и отличные коммуникативные навыки. Практическое знание Docker и Redis, а также подтвержденный опыт написания и поддержки высококачественных модульных и интеграционных тестов также необходимы.

Зарплата: 300 000 — 320 000 грн.

Вакансия на должность Senior Python Developer. Фото: Work.ua

Напомним, мы писали, где в Украине разнорабочим платят более 120 тыс. гривен. На украинских сайтах по поиску работы иногда появляются вакансии, где обычным разнорабочим обещают заработную плату значительно выше средней в стране.

Мы также писали, что украинцы, желающие получать большую зарплату, должны учить английский. Кадровые эксперты показали, сколько больше можно зарабатывать в таком случае.