Какова ситуация на рынке труда в Украине в июне 2024 года? Где в автомобильной сфере в Украине платят самые высокие зарплаты — новости Украины

Рынок труда в Украине в июне — где в автомобильной сфере платят самые большие зарплаты
Рынок труда в Украине в 2024 году существенно изменился в результате мобилизации и перемещения населения. Вынужденная миграция и продолжающиеся третий год активные боевые действия негативно влияют на кадровые нужды предприятий и общее положение компаний. Самый большой дефицит работников наблюдается в отраслях, где традиционно были заняты мужчины. Это побудило работодателей в этих секторах повышать зарплаты и привлекать больше женщин.
Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке труда в Украине в июне и где платят самые высокие зарплаты в автомобильной сфере.
Рынок труда в Украине в июне
По данным Государственной службы занятости, на рынке труда наблюдается сокращение разрыва между предложением и спросом. То есть количество вакансий увеличилось, тогда как количество безработных снизилось по сравнению с прошлым годом.
Рынок труда в Украине в 2024 году испытывает все большую потребность в квалифицированных работниках. Наибольший спрос наблюдается на следующие профессии:
- Рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин составляют 18% от общего количества вакансий.
- Работники сферы торговли и услуг занимают 17% вакансий.
- Представители простейших профессий составляют 15%.
- Квалифицированные рабочие с инструментом имеют 14%.
- Профессионалы и специалисты – 11%.
- Служащие и руководители принадлежат - 6%
Также растет спрос на высший менеджмент, специалистов по страхованию, недвижимости, транспорту и автобизнесу.
По прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2024 году снизится до 14,2%, а в 2025-2026 годах упадет до 10-12%. Причинами такой ситуации является не только нежелание мужчин регистрироваться в центрах занятости из-за опасений мобилизации, а внешняя и внутренняя миграция, неравномерное восстановление регионов и отраслей, а также усиление несоответствия потребностям работодателей и навыкам работников.
Сейчас владельцы украинских компаний планируют свою работу, учитывая сложности текущего поиска работников. Европейская Бизнес Ассоциация совместно с экспертом рынка труда Татьяной Пашкиной провели исследование, чтобы выявить настроения украинских работодателей. В результате три четверти опрошенных работодателей признали, что испытывают дефицит кадров.
Большинство респондентов отметили, что борются с этим явлением, увеличивая заработную плату и бонусы своим сотрудникам. Только 10% руководителей сообщили о сокращении персонала. Среди других мероприятий: увеличение бюджетов на обучение и развитие работников, а также выход на новые рынки и поиск партнеров.
Следует учитывать, что из-за мобилизации мужчин становится все сложнее закрывать вакансии, которые раньше считались чисто мужскими. Поэтому все чаще можно услышать о женщинах-шахтерах и женщинах-водителях грузовиков.
Где в автомобильной сфере в Украине платят самые высокие зарплаты
Мы составили ТОП-5 вакансий в автомобильной сфере, в которых предлагают самые большие зарплаты в Украине. Информацию о вакансиях и уровнях оплаты мы брали на Work.ua.
Водитель со своим грузовым авто
Компания ТНКП ищет ответственного водителя для доставки товаров в Полтаве. Кандидат должен иметь личный грузовой автомобиль с тоннажем от 1 до 6 тонн. Водитель должен быть знаком с Полтавой и уметь оперативно находить нужные адреса доставки.
Основная задача включает своевременную и безопасную доставку товаров в соответствии с предоставленной накладной. Также требуется оформление необходимых документов, таких как расходная накладная, ТТН и другие, а также сохранение груза в процессе транспортировки.
Зарплата: 90 000 — 140 000 грн.
Руководитель СТО
В связи с открытием еще одного автосервиса сеть "ТурбоСТО" приглашает на работу руководителя СТО на Левом берегу Киева.
Кандидат должен иметь общие знания автомобильного рынка и опыт работы на должности руководителя СТО или как механик, старший автослесарь. Важно иметь лидерские качества и умение эффективно работать с командой. Также требуется ориентация на достижение результатов.
Обязанности включают в себя управление персоналом СТО, налаживание и поддержание отношений с клиентами. Кроме того, нужно ежедневно организовывать работу СТО, а также нанимать на предприятии квалифицированные кадры.
Зарплата: 70 000 — 150 000 грн.
Водитель-международник
Компания "Транс-ИДС" ищет опытного водителя-международника для работы в Европе. Кандидат должен иметь загранпаспорт с визой или карту международного образца, чип-карту водителя для цифрового тахографа и водительское удостоверение категории CE.
Также необходим опыт работы водителем по территории Европы, знание режима работы водителя и отсутствие вредных привычек, включая употребление алкоголя в процессе работы. Важно бережное отношение к автомобилю, умение организовывать свой рабочий день и умение работать с сопроводительными документами. Особенно важны честность, порядочность, ответственность, коммуникабельность и стрессоустойчивость.
Водитель будет ответственен за четкое выполнение поставленных задач, перевозку товаров по территории центральной и западной Европы, а также за контроль погрузки и разгрузки груза.
Зарплата: 100 000 — 119 000 грн.
Водитель с собственным тягачем
Компания "Логистик Плюс Глобал" приглашает в свою команду водителей с собственными тягачами для работы по перевозке пищевых продуктов. Вакансия предусматривает использование рефрижераторов для обеспечения сохранности товаров, предоставляемых компанией.
Требования к кандидатам включают в себя наличие собственного тягача и опыт работы в сфере перевозок с использованием рефрижераторов.
Зарплата: 120 000 грн.
Автоэлектрик
Автодилер SKM-1, занимающийся продажей электрических автомобилей на территории Украины, ищет автоэлектриков.
Должность нуждается в опыте в диагностике и ремонте электрических и других автомобилей, работе с каталогами и инструкциями по их обслуживанию, а также навыкам обращения с диагностическим оборудованием.
Кроме того, необходим уровень английского языка B1 и стремление учиться и осваивать новые бренды автомобилей и технологии. Особое внимание уделяется знанию строения и особенностям электрических автомобилей. Требования также включают упорство в работе, отсутствие конфликтности, целеустремленность и ответственный подход к выполнению задач.
Зарплата: 120 000 — 150 000 грн.
Напомним, украинок приглашают на сбор шампиньонов во Франции. В месяц можно заработать до 2 200 евро.
Также мы составили ТОП вакансий в сфере недвижимости с самыми большими зарплатами. Сейчас в Украине нет таких отраслей, которые не затронули бы дефицит кадров.
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