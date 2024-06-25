Какова ситуация на рынке труда в Украине в июне 2024 года? Где в автомобильной сфере в Украине платят самые высокие зарплаты — новости Украины

Водитель тягача в кабине. Фото: visaplace.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Рынок труда в Украине в 2024 году существенно изменился в результате мобилизации и перемещения населения. Вынужденная миграция и продолжающиеся третий год активные боевые действия негативно влияют на кадровые нужды предприятий и общее положение компаний. Самый большой дефицит работников наблюдается в отраслях, где традиционно были заняты мужчины. Это побудило работодателей в этих секторах повышать зарплаты и привлекать больше женщин.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке труда в Украине в июне и где платят самые высокие зарплаты в автомобильной сфере.

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Рынок труда в Украине в июне

По данным Государственной службы занятости, на рынке труда наблюдается сокращение разрыва между предложением и спросом. То есть количество вакансий увеличилось, тогда как количество безработных снизилось по сравнению с прошлым годом.

Рынок труда в Украине в 2024 году испытывает все большую потребность в квалифицированных работниках. Наибольший спрос наблюдается на следующие профессии:

Рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин составляют 18% от общего количества вакансий.

Работники сферы торговли и услуг занимают 17% вакансий.

Представители простейших профессий составляют 15%.

Квалифицированные рабочие с инструментом имеют 14%.

Профессионалы и специалисты – 11%.

Служащие и руководители принадлежат - 6%

Также растет спрос на высший менеджмент, специалистов по страхованию, недвижимости, транспорту и автобизнесу.

По прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2024 году снизится до 14,2%, а в 2025-2026 годах упадет до 10-12%. Причинами такой ситуации является не только нежелание мужчин регистрироваться в центрах занятости из-за опасений мобилизации, а внешняя и внутренняя миграция, неравномерное восстановление регионов и отраслей, а также усиление несоответствия потребностям работодателей и навыкам работников.

Сейчас владельцы украинских компаний планируют свою работу, учитывая сложности текущего поиска работников. Европейская Бизнес Ассоциация совместно с экспертом рынка труда Татьяной Пашкиной провели исследование, чтобы выявить настроения украинских работодателей. В результате три четверти опрошенных работодателей признали, что испытывают дефицит кадров.

Большинство респондентов отметили, что борются с этим явлением, увеличивая заработную плату и бонусы своим сотрудникам. Только 10% руководителей сообщили о сокращении персонала. Среди других мероприятий: увеличение бюджетов на обучение и развитие работников, а также выход на новые рынки и поиск партнеров.

Следует учитывать, что из-за мобилизации мужчин становится все сложнее закрывать вакансии, которые раньше считались чисто мужскими. Поэтому все чаще можно услышать о женщинах-шахтерах и женщинах-водителях грузовиков.

Где в автомобильной сфере в Украине платят самые высокие зарплаты

Мы составили ТОП-5 вакансий в автомобильной сфере, в которых предлагают самые большие зарплаты в Украине. Информацию о вакансиях и уровнях оплаты мы брали на Work.ua.

Водитель со своим грузовым авто

Компания ТНКП ищет ответственного водителя для доставки товаров в Полтаве. Кандидат должен иметь личный грузовой автомобиль с тоннажем от 1 до 6 тонн. Водитель должен быть знаком с Полтавой и уметь оперативно находить нужные адреса доставки.

Основная задача включает своевременную и безопасную доставку товаров в соответствии с предоставленной накладной. Также требуется оформление необходимых документов, таких как расходная накладная, ТТН и другие, а также сохранение груза в процессе транспортировки.

Зарплата: 90 000 — 140 000 грн.

Название

Руководитель СТО

В связи с открытием еще одного автосервиса сеть "ТурбоСТО" приглашает на работу руководителя СТО на Левом берегу Киева.

Кандидат должен иметь общие знания автомобильного рынка и опыт работы на должности руководителя СТО или как механик, старший автослесарь. Важно иметь лидерские качества и умение эффективно работать с командой. Также требуется ориентация на достижение результатов.

Обязанности включают в себя управление персоналом СТО, налаживание и поддержание отношений с клиентами. Кроме того, нужно ежедневно организовывать работу СТО, а также нанимать на предприятии квалифицированные кадры.

Зарплата: 70 000 — 150 000 грн.

Вакансия на должность руководителя СТО. Фото: Work.ua

Водитель-международник

Компания "Транс-ИДС" ищет опытного водителя-международника для работы в Европе. Кандидат должен иметь загранпаспорт с визой или карту международного образца, чип-карту водителя для цифрового тахографа и водительское удостоверение категории CE.

Также необходим опыт работы водителем по территории Европы, знание режима работы водителя и отсутствие вредных привычек, включая употребление алкоголя в процессе работы. Важно бережное отношение к автомобилю, умение организовывать свой рабочий день и умение работать с сопроводительными документами. Особенно важны честность, порядочность, ответственность, коммуникабельность и стрессоустойчивость.

Водитель будет ответственен за четкое выполнение поставленных задач, перевозку товаров по территории центральной и западной Европы, а также за контроль погрузки и разгрузки груза.

Зарплата: 100 000 — 119 000 грн.

Вакансия на должность водителя-международника. Фото: Work.ua

Водитель с собственным тягачем

Компания "Логистик Плюс Глобал" приглашает в свою команду водителей с собственными тягачами для работы по перевозке пищевых продуктов. Вакансия предусматривает использование рефрижераторов для обеспечения сохранности товаров, предоставляемых компанией.

Требования к кандидатам включают в себя наличие собственного тягача и опыт работы в сфере перевозок с использованием рефрижераторов.

Зарплата: 120 000 грн.

Вакансия на должность водителя. Фото: Work.ua

Автоэлектрик

Автодилер SKM-1, занимающийся продажей электрических автомобилей на территории Украины, ищет автоэлектриков.

Должность нуждается в опыте в диагностике и ремонте электрических и других автомобилей, работе с каталогами и инструкциями по их обслуживанию, а также навыкам обращения с диагностическим оборудованием.

Кроме того, необходим уровень английского языка B1 и стремление учиться и осваивать новые бренды автомобилей и технологии. Особое внимание уделяется знанию строения и особенностям электрических автомобилей. Требования также включают упорство в работе, отсутствие конфликтности, целеустремленность и ответственный подход к выполнению задач.

Зарплата: 120 000 — 150 000 грн.

Вакансия на должность автоэлектрика. Фото: Work.ua

Напомним, украинок приглашают на сбор шампиньонов во Франции. В месяц можно заработать до 2 200 евро.

Также мы составили ТОП вакансий в сфере недвижимости с самыми большими зарплатами. Сейчас в Украине нет таких отраслей, которые не затронули бы дефицит кадров.