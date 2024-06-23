Яка ситуація на ринку праці в Україні у червні 2024 року. Де у сфері нерухомості в Україні платять найвищі зарплати — новини України

Робота в офісі. Фото: Pexels

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Наразі українські роботодавці стикаються з критичним дефіцитом кадрів. Це сталось через мобілізацію та величезний відтік людей до інших країн. У країні немає нестачі робочих місць, проте кількість претендентів значно зменшилася. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у секторах, де переважно працювали чоловіки. Це змусило роботодавців у цих галузях підняти зарплати та навіть почати залучати до роботи більше жінок.

Новини.LIVE розповідають що відбувається на ринку праці в Україні у червні, та де платять найвищі зарплати у сфері нерухомості.

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Як зазначається, більшість компаній в Україні вважають дефіцит кадрів серйознішою перешкодою для свого розвитку, ніж дефіцит електроенергії чи корупція. Однією зі значних проблем залишається пошук кваліфікованих кадрів. У найближчі три місяці керівники підприємств прогнозують подальше, хоч і незначне, прискорення темпів скорочення чисельності працівників.

"Ми бачимо тенденції до зменшення кількості працюючих. Хоча більшість підприємств (84,5%) не планують зменшення кількості працівників", — зазначила виконавча директорка Інституту економічних досліджень Оксана Кузякова.

Директор Львівської філії обласного центру зайнятості Олег Рісний зазначив, що деякі чоловіки, які могли б претендувати на робочі місця, служать у ВСУ, тоді як інші побоюються мобілізації й тому не хочуть офіційно реєструватися безробітними, чи влаштовуватися на офіційну роботу.

"Підприємствам, які можуть бронювати працівників, також важко знайти персонал. Відповідно, ми пропонуємо людям вакансії роботодавців, які пропонують бронювання. Вони зацікавлюються, але часто бояться, що поки бронь прийде, їх мобілізують. Механізм бронювання не простий, а сам процес — тривалий. А при влаштуванні на роботу роботодавець має попереджати усі структури. Тому люди бояться", – додав Рісний.

Де у логістиці та закупівлях в Україні платять найвищі зарплати

Ми склали ТОП-5 вакансій у сфері логістики та закупівель у яких пропонують найбільші в Україні зарплати. Інформацію по вакансіях і рівню оплати ми брали на Work.ua.

Рієлтор

Перша вакансія у нашому списку. Потрібний досвідчений рієлтор для відкриття агентства нерухомості. Компанія шукає професіонала, здатного очолити агентство та внести нові ідеї у його розвиток. Основна вимога — наявність багатого досвіду у цій сфері.

Зарплатня: 70 000 — 200 000 грн.

Вакансія на посаду рієлтора. Фото: Work.ua

Менеджер з продажу інвестиційної нерухомості на Балі

Холдингова компанія RITM шукає менеджера з продажу інвестиційної нерухомості на Балі. Від кандидата очікується знання англійської мови, досвід роботи у сфері нерухомості на острові Балі буде перевагою. Важливо також мати знання місцевого ринку нерухомості та досвід роботи із CRM системою.

Потрібне прагнення постійного розвитку і самореалізації, орієнтація на результати, здатність знаходити спільну мову з різними людьми, готовність працювати у динамічній команді, вміння аналізувати свою роботу.

До обов'язків входять розробка запитів клієнтів, проведення зустрічей, показів та переговорів, ведення бази даних у CRM, супровід клієнтів протягом співпраці та підписання угод.

Зарплатня: 100 000 — 170 000 грн.

Вакансія на посаду менеджера з продажу інвестиційної нерухомості на Балі. Фото: Work.ua

Експерт з продажу та оренди заміської нерухомості

Агенція Brokingdom шукає експерта з продажу та оренди заміської нерухомості.

Компанія запрошує відповідальних кандидатів з дисциплінованим підходом до роботи, комунікабельними якостями, які готові до постійного розвитку. Досвід роботи з персональним комп'ютером та здатність встановити дружні стосунки у колективі є додатковими перевагами.

Зарплатня: 100 000 — 200 000 грн.

Вакансія на посаду експерта з продажу та оренди заміської нерухомості. Фото: Work.ua

Керівник відділу

Салтівське агентство нерухомості шукає керівника у зв’язку з розширенням штату. Основні функціональні завдання посади це вибудовування якісної комунікації з клієнтами та допомога підлеглим у досягненні результатів через правильну організацію робочого процесу.

Вимоги до кандидата включають вік від 30 до 45 років, проживання у Харкові, досвід роботи у сфері нерухомості не менше 2 років, високий рівень комунікабельності, відповідальності, ініціативності та стресостійкості. Досвід управління не є обов'язковим, але буде значною перевагою. Також необхідне знання ринку нерухомості, забудови та районів Салтівського житлового масиву, а також велике бажання розвиватися у сфері нерухомості та досягати високих результатів.

Обов'язки керівника включають планування та організацію роботи відділу, щоденне управління, навчання, підтримку, мотивацію підлеглих у досягненні поставлених цілей та планів, допомогу у проведенні переговорів з клієнтами та партнерами, супровід укладання угод купівлі-продажу об'єктів нерухомості на всіх етапах, а також консультацію клієнтів та надання необхідної інформації про роботу агентства.

Зарплатня: 100 000 — 200 000 грн.

Вакансія на посаду керівника відділу. Фото: Work.ua

Директор агенції з нерухомості

Агентство нерухомості Angel Property запрошує до своєї команди директора. Вимоги до кандидата включають знання англійської, іспанської та російської. Кандидат повинен бути чесним, порядним там високу мотивацію.

Також важливим є вміння доводити угоди до завершення, ефективно працювати з клієнтами, навчати персонал, знання питань звітності перед державними органами та податковою інспекцією, досвід роботи з CRM системами, впевнене володіння комп'ютерними програмами, навички дистанційного спілкування з клієнтами та партнерами,

Основні завдання включають організацію, ведення та контроль операційної діяльності компанії, маркетинг, рекламу, продаж, укладання довгострокових контрактів із забудовниками та супровід контрактів із забудовниками та клієнтами.

Зарплатня: 125 000 — 375 000 грн.

Вакансія на посаду директора агенції з нерухомості. Фото: Work.ua

Нагадаємо, ми склали ТОП вакансій у сфері фотографії та дизайну з найбільшими зарплатами. Наразі в Україні немає таких галузей, яких би не торкнувся дефіцит кадрів

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