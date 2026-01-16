Цена серебра упала после решения Трампа относительно пошлин

Слитки серебра. Фото: Unsplash

Стоимость серебра обвалилась 16 января после достижения исторического максимума, следует из торговых данных. Еще день назад на пике спотовая цена на серебро поднималась почти до 94 долларов за унцию.

Однако затем цены перешли к падению и упали на 6,2% относительно уровня закрытия предыдущего дня, пишет Kitco.com.

Какая цена серебра 16 января

Цена серебра развернула восходящий тренд и упала примерно до 86 долларов за унцию.

В течение торговой сессии цена серебра колебалась в дневном диапазоне от 86,36 до 93,64 долларов за унцию.

Причина падения серебра

Цена серебра начала снижаться еще накануне, после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что решил воздержаться от введения новых пошлин на ввоз критически важных полезных ископаемых.

Именно опасения относительно введения этих пошлин удерживали на американских складах часть запасов, включая серебро, что способствовало глобальному шорт-сквизу в прошлом году и продолжало поддерживать цены в начале 2026 года.

Впрочем, аналитики рынка из BMO Capital Markets указывают на то, что глобальные проблемы с поставками остаются нерешенными.

"Как и ожидалось, в ответ на эти новости мы наблюдаем распродажу, особенно серебра, но поскольку Трамп полностью не исключил возможность введения пошлин, мы считаем, что это лишь временное явление", — заявили в BMO Capital Markets.

