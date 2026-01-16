Відео
Головна Фінанси Рішення Трампа потішило інвесторів, але знизило ціну на срібло

Рішення Трампа потішило інвесторів, але знизило ціну на срібло

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 10:30
Ціна срібла впала після рішення Трампа щодо мит
Зливки срібла. Фото: Unsplash

Вартість срібла обвалилася 16 січня після досягнення історичного максимуму, випливає із торгових даних. Ще день тому на піку спотова ціна на срібло піднімалася майже до 94 доларів за унцію.

Однак потім ціни перейшли до падіння і впали на 6,2% щодо рівня закриття попереднього дня, пише Kitco.com.

Читайте також:

Яка ціна срібла 16 січня

Ціна срібла розгорнула висхідний тренд і впала приблизно до 86 доларів за унцію.

Протягом торгової сесії ціна срібла коливалася у денному діапазоні від 86,36 до 93,64 доларів за унцію.

Причина падіння срібла

Ціна срібла почала знижуватися ще напередодні, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що вирішив утриматися від введення нових мит на ввезення критично важливих корисних копалин.

Саме побоювання щодо введення цих мит утримували на американських складах частину запасів, включаючи срібло, що сприяло глобальному шорт-сквізу минулого року і продовжувало підтримувати ціни на початку 2026 року.

Втім, аналітики ринку із BMO Capital Markets вказують на те, що глобальні проблеми з постачанням залишаються невирішеними.

"Як і очікувалося, у відповідь на ці новини ми спостерігаємо розпродаж, особливо срібла, але оскільки Трамп повністю не виключив можливість введення мит, ми вважаємо, що це лише тимчасове явище", — заявили у BMO Capital Markets.

Раніше ми писали, що срібло вийшло на друге місце у світі за ринковою вартістю. Тепер срібло випереджає технологічних гігантів NVIDIA (4,502 трлн) та Google-Alphabet (4,016 трлн). 

Також ми повідомляли, де розташовані ключові родовища срібла в Україні, та яку роль цей метал відіграє у сучасній економіці та промисловості.

Дональд Трамп дорогоцінні метали срібло корисні копалини мита
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
