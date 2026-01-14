Серебро опередило NVIDIA и Google и вышло на второе место среди мировых активов

Слитки серебра. Фото: Pixabay

Серебро сделало стремительный рывок в рейтинге мировых активов по рыночной капитализации. За год серебро поднялось с шестого места на второе.

В январе серебро продолжает обновлять рекорды, 13 января цена пробила отметку в 84 доллара за унцию, свидетельствуют данные на бирже Comex.

Сдержанный рост за год

Если в октябре 2025 года капитализация серебра составляла 2,999 трлн долларов по цене 53,29 доллара за унцию, то по данным CompaniesMarketCap на 13 января металл достиг 4,776 трлн долларов по цене в 84,04 доллара за унцию.

Золото по-прежнему удерживает лидирующие позиции с капитализацией 31,919 трлн долларов по цене 4 590 долларов за унцию, но серебро теперь опережает технологических гигантов NVIDIA (4,502 трлн) и Google-Alphabet (4,016 трлн).

Флагман цифровых валют, биткоин, опустился на 8 место с капитализацией в 1 трлн 839 тысяч долларов.

Топ-10 крупнейших активов мира. Источник: CompaniesMarketCap

Стоимость серебра за 2025 год выросла на 190%. Такой скачок связан как с важностью этого металла для США, так и ограниченность его поставок на фоне спроса.

Новый исторический максимум

Биржевые цены на серебро достигли нового исторического максимума. В среду, 14 января, фьючерсы на серебро на бирже Comex подорожали на 1,09%, их цена на пике поднялась до 84,84 долларов за унцию.

Интересно, что отметку в 80 долларов цена драгоценного металла превысила впервые в истории лишь в конце декабря 2025 года.

