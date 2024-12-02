ТОП продуктов, наиболее подорожавших в Украине в ноябре 2024 года

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Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены в Украине продолжают стремительно расти. В ноябре подорожали практически все продукты питания, и, учитывая прогнозы, это далеко не предел. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время наиболее ощутимый рост цен может затронуть хлеб, овощи из "борщевого набора", мясо и молочные продукты. Основными факторами, влияющими на подорожание, является увеличение затрат на производство и хранение, а также перебои с электроэнергией. К тому же в канун Нового года традиционно наблюдается рост цен на популярные товары.

Новини.LIVE подсчитали, какие продукты больше всего подорожали в Украине в ноябре и рассказывают, что происходит с ценами в Украине.

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ТОП наиболее подорожавших в ноябре продуктов

ТОП наиболее подорожавших в ноябре продуктов Название продукта Цена в грн по состоянию на октябрь 2024 года Цена в грн по состоянию на ноябрь 2024 года Разница цен Огурцы длинноплодные 1 кг 169,00 77,58 +117,83% Лук белый 1 кг 31,38 62,06 +97,76% Помидоры сливка 1 кг 78,08 144,60 +85,19% Огурцы гладкие 1 кг 100,54 184,25 +83,26% Яйца куриные "Наседка" (С1) 10 шт. 45,29 78,40 +73,10% Яйца куриные "Ясенсвит" (С1) 10 шт. 45,26 78,03 +72,40% Виноград 1 кг 125,89 191,68 +52,25% Огурцы короткоплодные 1 кг 91,53 136,70 +49,34% Помидоры красные 1 кг 90,63 128,63 +41,92% Огурцы обычные 1 кг 101,63 139,90 +37,65%

Как видим, в ноябре в Украине значительно выросли цены на продукты питания. При этом больше всего за месяц подорожали не яйца, а овощи. Стоимость огурцов подскочила более чем в два раза, почти вдвое подорожал лук. Следует отметить, что цены увеличились абсолютно на все виды огурцов и помидор.

Впрочем, куриные яйца также существенно прибавили в цене. Их стоимость выросла примерно на 73%. Среди фруктов следует отметить удорожание винограда. Цены на него выросли более чем на 52%.

Что происходит с ценами в Украине

В ближайшие месяцы в Украине ожидается рост цен на основные продукты питания. Наибольшее подорожание, по прогнозам владельца сети гипермаркетов Олега Вишнякова, коснется хлеба, овощей из "борщевого набора", мяса и молочных продуктов.

Эксперт отметил, что главными причинами удорожания является увеличение затрат на производство и хранение продуктов, а также перебои с электроснабжением. Вишняков подчеркнул, что переработка продуктов зависит от энергоресурсов, а для хранения фруктов и овощей необходимы специальные условия для поддержания определенной температуры. Кроме того, продукция животноводства дорожает из-за увеличения стоимости кормов.

"Отключение может привести к перебоям в производственном процессе, потерям продуктов из-за нарушения условий хранения и, наконец, к дополнительным затратам на энергоносители, которые могут быть включены в конечную цену товара", — добавил Вишняков.

По словам эксперта, среди продуктов, которые могут подорожать сильнее всего в Украине, выделяются хлебобулочные изделия, картофель, капуста, морковь, свекла, яблоки, груши, молочные продукты, мясо, растительное масло, сахар, крупы, макароны и яйца.

Относительно последних, цены на них в ноябре подскочили очень существенно и резко. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка объясняет это тем, что себестоимость их производства значительно выросла.

Он отмечает, что одной из причин стало подорожание кормов — цены на фуражную пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот увеличились, что влияет на расходы на содержание птицы. Кроме того, выросли расходы на электроэнергию. С наступлением холодов потребление энергии увеличивается, поскольку необходимо поддерживать комфортную температуру для животных, а также дополнительно освещать помещение из-за сокращения светового дня.

"Кроме этого, есть сезонный фактор, в частности уменьшается предложение от домохозяйств, которое является стабильно высоким с мая по сентябрь", — подчеркнул Гопка.

Также эксперты прогнозируют, что к концу года цены на хлеб поднимутся на 10-15%. Повышение стоимости этого продукта связано с ростом цен на сырье, энергоносители и логистику. Об этом сообщил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

"Речь идет о необходимости подорожания в пределах 10-15%. Минимальная отпускная цена должна быть не менее 35 гривен за килограмм. Все, что ниже, это фактически ниже себестоимости и предприятие не может в таком режиме работать долго. Вымываются оборотные средства и придет к того, что предприятие не сможет платить за сырье, зарплату, энергоносители. То есть вынуждены будут остановиться", — подчеркнул он.

А уже на этой неделе в Украине подскочили цены на лук. В чем можно убедиться выше. В нашем списке продуктов, наиболее подорожавших в ноябре, этот овощ занял второе место.

Фермеры сообщают, что им удалось повысить цены на продукцию благодаря значительному росту спроса. Однако предложение качественного лука на рынке остается ограниченным, потому что многие хозяйства продолжают удерживать продукцию в хранилищах.

В результате текущие цены на лук в Украине уже на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако аналитики рынка считают, что такая ситуация частично искусственна, поскольку многие хозяйства отказываются продавать лук по текущим ценам, что еще больше усугубляет дефицит на рынке.

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