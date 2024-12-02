ТОП продуктів, які найбільше здорожчали в Україні у листопаді 2024 року

продукти в магазині

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни в Україні продовжують стрімко зростати. У листопаді подорожчали практично всі харчові продукти, і, зважаючи на прогнози, це далеко не межа. Експерти попереджають, що найближчим часом найбільш відчутне зростання цін може торкнутися хліба, овочів з "борщового набору", м'яса та молочних продуктів. Основними факторами, що впливають на подорожчання, є збільшення витрат на виробництво та зберігання, а також перебої з електроенергією. До того ж напередодні Нового року традиційно спостерігається зростання цін на популярні товари.

Новини.LIVE підрахували, які продукти найбільше здорожчали в Україні у листопаді та розповідають, що відбувається з цінами в Україні.

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ТОП продуктів, які найбільше здорожчали в Україні у листопаді

ТОП продуктів, які найбільше здорожчали у листопаді Назва продукту Ціна у грн станом на жовтень 2024 року Ціна у грн станом на листопад 2024 року Різниця цін Огірки довгоплідні 1 кг 169,00 77,58 +117,83% Цибуля біла 1 кг 31,38 62,06 +97,76% Помідори сливка 1 кг 78,08 144,60 +85,19% Огірки гладкі 1 кг 100,54 184,25 +83,26% Яйця курячі "Квочка" (С1) 10 шт. 45,29 78,40 +73,10% Яйця курячі "Ясенсвіт" (С1) 10 шт. 45,26 78,03 +72,40% Виноград 1 кг 125,89 191,68 +52,25% Огірки короткоплідні 1 кг 91,53 136,70 +49,34% Помідори червоні 1 кг 90,63 128,63 +41,92% Огірки звичайні 1 кг 101,63 139,90 +37,65%

Як бачимо, у листопаді в Україні значно зросли ціни на харчові продукти. При цьому найбільше за місяць здорожчали не яйця, а овочі. Вартість огірків підскочила більш ніж у два рази, майже вдвічі здорожчала й цибуля. Слід зазначити, що ціни збільшились на абсолютно всі види огірків та помідор.

Втім, курячі яйця також суттєво додали в ціні. Їх вартість зросла приблизно на 73%. Серед фруктів слід відзначити здорожчання винограду. Ціни на нього зросли більш ніж на 52%.

Що відбувається з цінами в Україні

Найближчими місяцями в Україні очікується зростання цін на основні харчові продукти. Найбільше подорожчання, за прогнозами власника мережі гіпермаркетів Олега Вишнякова, торкнеться хліба, овочів з "борщового набору", м'яса та молочних виробів.

Експерт зазначив, що головними причинами подорожчання є збільшення витрат на виробництво та зберігання продуктів, а також перебої з електропостачанням. Вишняков підкреслив, що переробка продуктів залежить від енергоресурсів, а для зберігання фруктів і овочів необхідні спеціальні умови з підтриманням певної температури. Крім того, продукція тваринництва дорожчає через збільшення вартості кормів.

"Відключення можуть призвести до перебоїв у виробничому процесі, втрат продуктів через порушення умов зберігання та, нарешті, до додаткових витрат на енергоносії, які можуть бути включені до кінцевої ціни товару", — додав Вишняков.

За словами експерта, серед продуктів, які можуть подорожчати найсильніше в Україні, виділяються хлібобулочні вироби, картопля, капуста, морква, буряк, яблука, груші, молочні продукти, м'ясо, олія, цукор, крупи, макарони та яйця.

Щодо останніх, то ціни на них у листопаді підскочили дуже суттєво та різко. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка пояснює це тим, що собівартість їхнього виробництва значно зросла.

Він зазначає, що однією з причин стало подорожчання кормів — ціни на фуражну пшеницю, кукурудзу та соняшниковий шрот збільшилися, що впливає на витрати на утримання птиці. Крім того, зросли витрати на електроенергію. З настанням холодів споживання енергії збільшується, оскільки необхідно підтримувати комфортну температуру для тварин, а також додатково освітлювати приміщення через скорочення світлового дня.

"Крім цього, маємо сезонний фактор, зокрема зменшується пропозиція від домогосподарств, яка є стабільно високою з травня до вересня", — наголосив Гопка.

Також експерти прогнозують, що до кінця року ціни на хліб зростуть на 10-15%. Підвищення вартості цього продукту пов'язано зі збільшенням цін на сировину, енергоносії та логістику. Про це повідомив перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

"Мова йде про необхідність подорожчання в межах 10-15 %. Мінімальна відпускна ціна має бути не менше 35 гривень за кілограм. Все, що нижче, це фактично нижче собівартості й підприємство не може в такому режимі працювати довго. Вимиваються обігові кошти й прийде до того, що підприємство не зможе платити за сировину, зарплату, енергоносії. Тобто, змушені будуть зупинитись", — наголосив він.

А уже цього тижня в Україні підскочили ціни на цибулю. У чому можна переконатись вище. У нашому списку продуктів, що найбільше здорожчали у листопаді, цей овоч зайняв друге місце.

Фермери повідомляють, що їм вдалося підвищити ціни на продукцію завдяки значному зростанню попиту. Однак, пропозиція якісної цибулі на ринку залишається обмеженою, тому що багато господарств продовжують утримувати продукцію у сховищах.

В результаті, поточні ціни на цибулю в Україні вже на 16% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. Однак аналітики ринку вважають, що така ситуація частково штучна, оскільки багато господарств відмовляються продавати цибулю за поточними цінами, що ще більше посилює дефіцит на ринку.

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