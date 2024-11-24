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Рейтинг банков по прибыли — сколько заработал ПриватБанк

24 ноября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Кто возглавил рейтинг доходности банков в 2024 году
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За первые десять месяцев 2024 года платежеспособные банки Украины заработали 117,629 млрд. гривен чистой прибыли после налогообложения, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рейтинг возглавил ПриватБанк.

Об этом идет речь на портале Национального банка Украины (НБУ).

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Наибольшую доходность среди украинских банков за январь-октябрь 2024 продемонстрировал государственный ПриватБанк, заработавший 48,352 млрд гривен. За ним следует государственный Ощадбанк с прибылью 11,836 млрд гривен, а на третьем месте — Райффайзен Банк, заработавший 6,152 млрд гривен.

Также в топ-5 попали государственный Укрэксимбанк из 5,872 млрд гривен и частный ПУМБ, прибыль которого составила 5,184 млрд гривен.

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Рейтинг доходности банков в 2024 году. Источник: скриншот

По данным Национального банка, 54 из 62 платежеспособных банков получили прибыль на общую сумму 117,972 млрд гривен. В то же время, восемь банков за этот период показали убытки на сумму 343 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ с 20 ноября отменил ряд валютных ограничений и ввел новые. Изменения касаются денежных переводов для импортеров, расчетов по проектам международной технической помощи и валютным кредитам.

Мы также писали, что в Украине уже второй месяц действуют ограничения на карточные переводы, которое составляет 150 тысяч грн. Однако если вы используете IBAN вместо номера карты, вы можете перечислить большую сумму.

НБУ ПриватБанк деньги банки прибыль

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