Кто возглавил рейтинг доходности банков в 2024 году

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За первые десять месяцев 2024 года платежеспособные банки Украины заработали 117,629 млрд. гривен чистой прибыли после налогообложения, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рейтинг возглавил ПриватБанк.

Об этом идет речь на портале Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

Какие прибыли получили украинские банки за 2024 год

Наибольшую доходность среди украинских банков за январь-октябрь 2024 продемонстрировал государственный ПриватБанк, заработавший 48,352 млрд гривен. За ним следует государственный Ощадбанк с прибылью 11,836 млрд гривен, а на третьем месте — Райффайзен Банк, заработавший 6,152 млрд гривен.

Также в топ-5 попали государственный Укрэксимбанк из 5,872 млрд гривен и частный ПУМБ, прибыль которого составила 5,184 млрд гривен.

Рейтинг доходности банков в 2024 году. Источник: скриншот

По данным Национального банка, 54 из 62 платежеспособных банков получили прибыль на общую сумму 117,972 млрд гривен. В то же время, восемь банков за этот период показали убытки на сумму 343 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ с 20 ноября отменил ряд валютных ограничений и ввел новые. Изменения касаются денежных переводов для импортеров, расчетов по проектам международной технической помощи и валютным кредитам.

Мы также писали, что в Украине уже второй месяц действуют ограничения на карточные переводы, которое составляет 150 тысяч грн. Однако если вы используете IBAN вместо номера карты, вы можете перечислить большую сумму.