Кто возглавил рейтинг доходности банков в 2024 году

Рейтинг банков по прибыли — сколько заработал ПриватБанк
За первые десять месяцев 2024 года платежеспособные банки Украины заработали 117,629 млрд. гривен чистой прибыли после налогообложения, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рейтинг возглавил ПриватБанк.
Об этом идет речь на портале Национального банка Украины (НБУ).
Какие прибыли получили украинские банки за 2024 год
Наибольшую доходность среди украинских банков за январь-октябрь 2024 продемонстрировал государственный ПриватБанк, заработавший 48,352 млрд гривен. За ним следует государственный Ощадбанк с прибылью 11,836 млрд гривен, а на третьем месте — Райффайзен Банк, заработавший 6,152 млрд гривен.
Также в топ-5 попали государственный Укрэксимбанк из 5,872 млрд гривен и частный ПУМБ, прибыль которого составила 5,184 млрд гривен.
По данным Национального банка, 54 из 62 платежеспособных банков получили прибыль на общую сумму 117,972 млрд гривен. В то же время, восемь банков за этот период показали убытки на сумму 343 млн гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, НБУ с 20 ноября отменил ряд валютных ограничений и ввел новые. Изменения касаются денежных переводов для импортеров, расчетов по проектам международной технической помощи и валютным кредитам.
Мы также писали, что в Украине уже второй месяц действуют ограничения на карточные переводы, которое составляет 150 тысяч грн. Однако если вы используете IBAN вместо номера карты, вы можете перечислить большую сумму.
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