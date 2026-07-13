Расчеты за газ по-новому: что и когда изменится для украинцев

Счета, газовая плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

С 1 октября 2026 года население Украины получит обновленные платежные документы за распределение природного газа. Изменения вступят в силу в рамках требований Директивы Европейского союза (ЕС) 2024/1788, которая является важным инструментом в формировании долгосрочной энергетической стратегии.

О том, что именно и для кого изменится, рассказывают Новини.LIVE.

Как изменятся счета за газ с октября

Изменения, которые вступят в силу с 1 октября 2026 года, утвердила Национальная комиссия по государственному регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Они коснутся платежных документов за распределение природного газа для бытовых потребителей.

Новые требования к счетам должны повысить прозрачность и понятность информации для потребителей и привести нормы украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС 1788/2024, которая определяет правила выставления счетов в газовом секторе.

Постановление № 541 Нацкомиссии предусматривает сразу несколько нововведений в виде:

Четкого перечня информации, подлежащей обязательному указанию в платежном документе, в соответствии с требованиями закона «О рынке природного газа» и норм ЕС; Единого шаблона, образца и формы счета для операторов украинских газораспределительных сетей; Возможности получать единый счет за распределение и поставку газа (на одном листе, где будут равные условия для всех поставщиков); Актуальной информации от регулятора, которая должна обновляться на регулярной основе; Выбора формы счета по усмотрению потребителя (бумажной или электронной).

Операторам газораспределительных сетей предписано выполнить новые условия в отношении соответствующих платежных документов до 1 октября 2026 года.

Внедрение Директивы ЕС 1788/202 является не только юридическим обязательством, но и стратегической необходимостью для Украины, возможностью модернизировать энергосектор, интегрироваться в европейский энергетический рынок и внести свой вклад в глобальную борьбу с изменением климата.

Что будет с тарифами на газ для населения летом

Согласно обнародованной информации поставщиков, летом базовая годовая стоимость будет колебаться в пределах от 7,96 до 9,99 грн за один кубометр.

В частности, в дальнейшем самую низкую цену будет предлагать Нафтогаз, обслуживающий большинство населения Украины (до 98% бытовых потребителей, или 12 млн домохозяйств) — 7,96 грн за 1 куб. м газа. В частности, тарифный план "Фиксированный" будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Процедура расчета также останется без изменений. Потребителям по-прежнему необходимо будет подавать показания счетчика до 5 числа, а оплачивать счета — не позднее 25 числа.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Нафтогазе напомнили, как сэкономить на оплате газа с помощью карты Нацкешбек. Расплачиваться такими средствами необходимо своевременно, ведь впоследствии баланс обнулят, а остаток со счета поступит в госбюджет. Использовать накопленные средства можно до 31 июля.

Еще Новини.LIVE сообщали о том, что Нафтогаз рекомендовал клиентам приобрести важные приборы для домов с газовыми плитами. Речь идет о сигнализаторах, предназначенных для обнаружения утечек природного, бытового или угарного газа. Использование таких приборов является обязательным. Цена на такие устройства начинается от 1 335 грн.