Расчет за услуги ЖКХ в ПриватБанке: какие комиссии в июле

Подсчеты, платежные квитанции и отделение банка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном "ПриватБанке" клиенты могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) через различные сервисы. Известно, какие тарифы предусмотрены в финансовом учреждении на такие операции и какие варианты позволят сэкономить в июле 2026 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию официального сайта банка.

Какие преимущества оплаты коммунальных услуг в ПриватБанке

По данным финансового учреждения, клиентам предложены такие условия, которые призваны как упростить расчеты, так и получить максимальную выгоду. В частности, оплата онлайн позволит сэкономить время и средства.

Среди других преимуществ оплаты в "Приват24":

круглосуточный доступ к оплате;

оперативная оплата;

возможность отслеживать платежи в истории;

доступ к архиву платежей.

Граждане могут выбрать наиболее удобный вариант оплаты. А именно:

через официальный портал "Приват24";

в приложении "Приват24" (Android/iOS);

через терминалы самообслуживания;

по номеру телефона: 3700.

Каковы актуальные тарифы на оплату ЖКУ в ПриватБанке в июле

Согласно данным финансового учреждения, комиссия при оплате жилищно-коммунальных услуг в ПриватБанке зависит от способа расчета.

В частности, комиссия не взимается с получателей пенсионных выплат при оплате через автоплатежи в "Приват24" с "Карты для выплат" в сумме до 5 000 грн/мес. (включительно) и не более 15 платежей. В то же время для других клиентов, если имеется договор с получателем, то комиссия составляет 1 грн, а если договора с получателем нет, то 3 грн.

При оплате через терминалы или банкоматы, если имеется договор с поставщиком, взимается 1% (минимум 5 грн, максимум 500 грн), а при его отсутствии — 1% (не менее 10 грн, не более 1 000 грн)

Если производить оплату, позвонив по короткому номеру 3700, то стоимость услуги при наличии договора с получателем составляет 1% (минимум 15 грн, максимум 500 грн) плюс 20 грн, при отсутствии — 1% (минимум 25 грн, максимум 1 000 грн) плюс 20 грн.

При осуществлении платежей за кредитные средства дополнительная комиссия может взиматься только при отсутствии договора с поставщиком.

Комиссии в июле. Источник: ПриватБанк

В случае расчета с карт других банков дополнительная комиссия в терминале самообслуживания составит 1%.

Если речь идет об оплате неидентифицированными клиентами в кассе банка, то комиссия составляет: при сумме до 1 тыс. грн — 15 грн, от 1 тыс. грн — 1% (минимум 15 грн, максимум 200 грн).



Еще Новини.LIVE сообщали, что клиенты должны регулярно предоставлять личную информацию ПриватБанку. В частности, при отсутствии риска необходимо обновлять данные не реже одного раза в пять лет. Однако срок для каждого будет индивидуальным. На обновление данных отводится 30 дней.

Ранее Новини.LIVE писали, какие существуют способы подключения Google Play в приложении "Приват24". Он позволяет клиентам приобретать цифровые услуги. Однако, как правило, при настройке приложение может установить валюту той страны, где была выпущена SIM-карта, и изменить ее будет невозможно.