Расчет за услуги ЖКХ в ПриватБанке: какие комиссии в июле
В государственном "ПриватБанке" клиенты могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) через различные сервисы. Известно, какие тарифы предусмотрены в финансовом учреждении на такие операции и какие варианты позволят сэкономить в июле 2026 года.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию официального сайта банка.
Какие преимущества оплаты коммунальных услуг в ПриватБанке
По данным финансового учреждения, клиентам предложены такие условия, которые призваны как упростить расчеты, так и получить максимальную выгоду. В частности, оплата онлайн позволит сэкономить время и средства.
Среди других преимуществ оплаты в "Приват24":
- круглосуточный доступ к оплате;
- оперативная оплата;
- возможность отслеживать платежи в истории;
- доступ к архиву платежей.
Граждане могут выбрать наиболее удобный вариант оплаты. А именно:
- через официальный портал "Приват24";
- в приложении "Приват24" (Android/iOS);
- через терминалы самообслуживания;
- по номеру телефона: 3700.
Каковы актуальные тарифы на оплату ЖКУ в ПриватБанке в июле
Согласно данным финансового учреждения, комиссия при оплате жилищно-коммунальных услуг в ПриватБанке зависит от способа расчета.
В частности, комиссия не взимается с получателей пенсионных выплат при оплате через автоплатежи в "Приват24" с "Карты для выплат" в сумме до 5 000 грн/мес. (включительно) и не более 15 платежей. В то же время для других клиентов, если имеется договор с получателем, то комиссия составляет 1 грн, а если договора с получателем нет, то 3 грн.
При оплате через терминалы или банкоматы, если имеется договор с поставщиком, взимается 1% (минимум 5 грн, максимум 500 грн), а при его отсутствии — 1% (не менее 10 грн, не более 1 000 грн)
Если производить оплату, позвонив по короткому номеру 3700, то стоимость услуги при наличии договора с получателем составляет 1% (минимум 15 грн, максимум 500 грн) плюс 20 грн, при отсутствии — 1% (минимум 25 грн, максимум 1 000 грн) плюс 20 грн.
При осуществлении платежей за кредитные средства дополнительная комиссия может взиматься только при отсутствии договора с поставщиком.
В случае расчета с карт других банков дополнительная комиссия в терминале самообслуживания составит 1%.
Если речь идет об оплате неидентифицированными клиентами в кассе банка, то комиссия составляет: при сумме до 1 тыс. грн — 15 грн, от 1 тыс. грн — 1% (минимум 15 грн, максимум 200 грн).
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