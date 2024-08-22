Лекарства в Украине — медикам запретили получать деньги от фирм

Рада запретила больницам сотрудничать с фирмами за финансовые стимулы
Верховная Рада запретила рекламу лекарственных средств, рекомендаций и бонусов от фармкомпаний в медицинских учреждениях, что ранее часто практиковалось среди врачей. Под запрет попало любое сотрудничество с фирмами за финансовые стимулы.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Запрет сотрудничества больниц с фирмами
Речь идет о принятии закона №10293 "О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении по усовершенствованию ограничений для медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации при осуществлении ими профессиональной деятельности".
Как отметили в Министерстве здравоохранения, закон запрещает назначать лекарства, медизделия или вспомогательные средства реабилитации под влиянием прямых или косвенных финансовых стимулов, а именно:
- сувениров и брендированной продукции;
- премий, бонусов, подарков;
- возврата части средств за назначение лекарства;
- участие в конкурсах, лотереях, событиях от фармацевтических представителей в обмен на назначение лекарств.
Требование касается таких работников медицинских учреждений:
- врачей;
- фармацевтов;
- специалистов по реабилитации.
Под запрет попала также выписка лекарственных препаратов на бланках, где содержится рекламная информация.
Что еще стоит знать
Напомним, 16 августа в Украине начал действовать закон, вносящий изменения в ряд законодательных актов Украины относительно государственного контроля за оборотом растений рода конопли (Cannabis). Закон вступил в силу 16 февраля, но вступил в силу через шесть месяцев.
Также мы писали, что в стране ожидается резкое подорожание лекарств из-за изменений в работе на маркетплейсах. Цены могут подскочить сразу на 15%.
Читайте Новини.LIVE!