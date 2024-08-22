Лекарства в Украине — медикам запретили получать деньги от фирм

Врач выписывает лекарство. Фото: chas.cv.ua

Верховная Рада запретила рекламу лекарственных средств, рекомендаций и бонусов от фармкомпаний в медицинских учреждениях, что ранее часто практиковалось среди врачей. Под запрет попало любое сотрудничество с фирмами за финансовые стимулы.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Речь идет о принятии закона №10293 "О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении по усовершенствованию ограничений для медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации при осуществлении ими профессиональной деятельности".

Как отметили в Министерстве здравоохранения, закон запрещает назначать лекарства, медизделия или вспомогательные средства реабилитации под влиянием прямых или косвенных финансовых стимулов, а именно:

сувениров и брендированной продукции;

премий, бонусов, подарков;

возврата части средств за назначение лекарства;

участие в конкурсах, лотереях, событиях от фармацевтических представителей в обмен на назначение лекарств.

Требование касается таких работников медицинских учреждений:

врачей;

фармацевтов;

специалистов по реабилитации.

Под запрет попала также выписка лекарственных препаратов на бланках, где содержится рекламная информация.

Что еще стоит знать

Напомним, 16 августа в Украине начал действовать закон, вносящий изменения в ряд законодательных актов Украины относительно государственного контроля за оборотом растений рода конопли (Cannabis). Закон вступил в силу 16 февраля, но вступил в силу через шесть месяцев.

Также мы писали, что в стране ожидается резкое подорожание лекарств из-за изменений в работе на маркетплейсах. Цены могут подскочить сразу на 15%.