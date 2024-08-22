Ліки в Україні — медикам заборонили отримувати гроші від фірм

Лікар виписує ліки. Фото: chas.cv.ua

Верховна Рада заборонила рекламу лікарських засобів, рекомендацій та бонусів від фармкомпаній у медичних закладах, що раніше часто практикувалося серед лікарів. Під заборону потрапила будь-яка співпраця з фірмами за фінансові стимули.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Йдеться про ухвалення закону №10293 "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності".

Як зазначили у Міністерстві охорони здоров'я, закон забороняє призначати ліки, медвироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів, а саме:

сувенірів та брендованої продукції;

премій, бонусів, подарунків;

повернення частини коштів за призначення ліків;

участь в конкурсах, лотереях, подіях від фармацевтичних представників в обмін на призначення ліків.

Вимога стосується таких працівників медичних закладів:

лікарів;

фармацевтів;

фахівців з реабілітації.

Під заборону потрапило також виписування лікарських препаратів на бланках, де міститься рекламна інформація.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 16 серпня в Україні почав діяти закон, який вносить зміни до низки законодавчих актів України щодо державного контролю за обігом рослин роду коноплі (Cannabis). Закон набув чинності 16 лютого, але набрав чинності через шість місяців.

Також ми писали, що в країні очікується різке подорожчання ліків через зміни щодо роботи на маркетплейсах. Ціни можуть підскочити одразу на 15%.