Законопроект о криптовалюте — нардеп назвал выгоды легализации рынка в Украине

Нардеп от СН Алексей Леонов. Фото: sluga-narodu.com

Законопроект по регулированию крипторынка, который планирует рассмотреть Верховная Рада Украины (ВРУ), предусматривает предоставление правового статуса виртуальным активам и налоговые льготы для их добровольной легализации. Также документ откроет государству возможность получать до 10 млрд грн ежегодных поступлений.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Леонов во время эфира Ранок.LIVE.

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Выгоды от легализации крипторынка

По словам нардепа, Украина является пятой в мире по количеству криптоактивов, однако в тени находится фактически весь рынок. Учитывая это, даже в условиях войны, власть обязана ввести контроль.

"Мы на сегодня пятые в мире по количеству криптоактивов. И, учитывая то, что финансовое состояние страны, скажем так, не самое лучшее, иметь пятое в мире количество криптоактивов — это цифра такая, серьезная. Что касается заявлений господина Гетманцева (глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, — Ред.), полностью согласен, мы вместе работаем в финансовом комитете и также это наш законопроект. Мы его проголосовали, если не ошибусь, более чем пять месяцев назад, и очень ожидали, что он дойдет до Верховной Рады", — рассказал нардеп.

По его подсчетам, поступления, которые получит бюджет страны, существенно изменятся. Также граждане получат возможность делать официальные расчеты или платить налоги. Профильный комитет предусмотрел предоставление льготы минимум в 1,5 года для возможности легализовать соответствующие активы.

"То есть есть там подсчеты — до 10 млрд гривен в год это должно давать нам. Что касается легализации, конечно, это очень важный вопрос, потому что мы сегодня видим, что почти весь теневой рынок, любые расчеты теневые, которые не хотят люди показывать, или как-то обходить Национальный банк Украины и не платить налоги, они делают через эти криптоактивы. Кроме этого, наоборот, есть люди, которые приобрели эти криптоактивы давно или занимаются этим вопросом, но они не могут легализовано уплатить налоги и приобрести какую-то недвижимость и так далее", — отметил политик.

По словам народного избранника, у инициативы предоставлению правового статуса виртуальным активам и введению контроля есть противники, поскольку сейчас существует возможность выводить средства за границу. Однако, надеется, что парламент примет соответствующий законопроект.

"Это очень важный законопроект. Надеюсь, что поддержка в Верховной Раде будет. Конечно, как и поддержка, так есть, к сожалению, и люди, которые не очень хотят, чтобы этот закон был принят. Потому что криптоактивы дают возможность легко перебрасывать эти деньги из нашей страны в какую-то другую или наоборот — получать выгоды из этих расчетов", — добавил Леонов.

Что известно о законопроекте по крипторынку

Весной 2025 года Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №10225-1 по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине.

Одним из ключевых пунктов проекта является механизм добровольной легализации ранее купленных цифровых активов. Согласно нормам документа, граждане получат возможность задекларировать криптовалюту, единовременно уплатив 5% налога на доходы физлиц и 5% военного сбора. В дальнейшем активы будут автоматически признанными законно приобретенными.

Как отметили в Комитете, 10% налога является результатом компромисса, достигнутого в ходе консультаций с представителями украинских государственных органов и международных партнеров, в частности с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее мы писали, что, по данным главы финансового комитета Даниила Гетманцева, уже в августе ВРУ рассмотрит закон о криптовалютном рынке. Он подчеркнул, что граждане должны законно получать доходы от таких операций и платить налоги.

Также рассказывали, что летом курс биткоина достиг рекордных 121 тыс. долларов. Речь идет о первом в истории превышении соответствующего порога.