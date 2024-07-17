Жилищные права и компенсация за утраченное жилье — Рада поддержала два проекта по ВПО

Разрушено здание в Херсонской области. Фото: УНІАН

В среду, 17 июля, Верховная Рада Украины приняла два законопроекта. Один из них направлен на предоставление приоритета внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в выплате компенсации за утраченное жилье, а другой предусматривает обеспечение их жилищных прав через проведение национальной инвентаризации недвижимости для определения свободных объектов, пригодных для их проживания.

Об этом сообщила глава Комитета госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в Telegram.

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Компенсация за утраченное жилье

Она рассказала, что 17 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11028, который обеспечит больше справедливости для переселенцев. Проект предусматривает приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества по программе "єВідновлення" для определенных категорий ВПЛ.

Приоритетное право на компенсации будут иметь:

лица, достигшие пенсионного возраста;

содержат ребенка в возрасте до 6 лет;

имеют на иждивении двух несовершеннолетних детей;

имеют на иждивении ребенка с инвалидностью;

воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет;

ВПЛ, которые являются лицами с инвалидностью III группы.

Жилищные права

Шуляк также сообщила, что Рада поддержала законопроект №11281 по обеспечению жилищных прав переселенцев. Проект предусматривает инвентаризацию недвижимости всех форм собственности для размещения ВПЛ.

По результатам такой инвентаризации планируется создание Информационной базы объектов недвижимого имущества, пригодных для проживания, доступной в виде интерактивной карты. Эта база позволит взаимодействовать с международными гуманитарными и благотворительными организациями для запуска льготной аренды для переселенцев.

Кроме того, проект предусматривает идею сдавать в аренду имущество образовательных учреждений, не используемых по назначению в течение года, для проживания внутри перемещенных лиц.

Что еще нужно знать

Напомним, в июле 2024 года внутренне перемещенным лицам продолжат выплачивать государственную помощь на проживание. Однако автоматически деньги начислят только переселенцам, которым переназначили выплаты в марте.

Мы также писали, что в Украине планируется ввести субсидию на аренду жилья для ВПЛ. Однако она будет доступна не всем.