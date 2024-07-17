Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Рада підтримала два законопроєкти на підтримку ВПО — про що йдеться arrow

Рада підтримала два законопроєкти на підтримку ВПО — про що йдеться

17 липня 2024 13:02
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Житлові права та компенсація за втрачене житло — Рада підтримала два проєкти щодо ВПО
Зруйнований будинок у Херсонській області. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В середу, 17 липня, Верховна Рада України ухвалила два законопроєкти. Один із них спрямований на надання пріоритету внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у виплаті компенсації за втрачене житло, а інший передбачає забезпечення їхніх житлових прав через проведення національної інвентаризації нерухомості для визначення вільних об'єктів, придатних для їхнього проживання.

Про це повідомила голова Комітету держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк у Telegram.

Читайте також:

Компенсація за втрачене житло

Вона розповіла, що 17 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11028, який забезпечить більше справедливості для переселенців. Проєкт передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою "єВідновлення" для певних категорій ВПО.

Пріоритетне право на компенсації матимуть:

  • особи, які досягли пенсійного віку;
  • мають на утриманні дитину віком до 6 років;
  • мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;
  • мають на утриманні дитину з інвалідністю;
  • виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;
  • ВПО, які є особами з інвалідністю III групи.

Житлові права

Шуляк також повідомила, що Рада підтримала законопроєкт №11281 щодо забезпечення житлових прав переселенців. Проєкт передбачає інвентаризацію нерухомості всіх форм власності для розміщення ВПО. 

За результатами такої інвентаризації планується створення Інформаційної бази об’єктів нерухомого майна, придатних для проживання, яка буде доступна у вигляді інтерактивної карти. Ця база надасть можливість взаємодіяти з міжнародними гуманітарними та благодійними організаціями для запуску пільгової оренди для переселенців.

Крім того, проєкт передбачає ідею здавати в оренду майно освітніх закладів, яке не використовується за призначенням протягом року, для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у липні 2024 року внутрішньо переміщеним особам продовжать виплачувати державну допомогу на проживання. Однак автоматично гроші нарахують тільки тим переселенцям, яким перепризначили виплати у березні.

Ми також писали, що в Україні планують запровадити субсидію на оренду житла для ВПО. Проте вона буде доступна не всіх.

Верховна Рада переселенці житло компенсація Олена Шуляк законопроєкт ВПО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця