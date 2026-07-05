Работали одинаково, а пенсии разные: от чего на самом деле зависит размер выплат

Пенсионерка с деньгами в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Многие украинцы удивляются: двое людей проработали по 35 или даже 40 лет, а их пенсии различаются на несколько тысяч гривен. Кажется, что если стаж одинаковый, то и выплаты должны быть одинаковыми. Но на самом деле даже при одинаковом страховом стаже выплаты могут сильно различаться.

Почему так происходит, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда.

Почему одного только стажа недостаточно

В Пенсионном фонде отмечают, что сам по себе стаж не гарантирует высокую пенсию. Не менее важно, сколько человек официально зарабатывал в течение этих лет.

Размер пенсии определяется по специальной формуле, установленной статьёй 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

При расчете учитываются два основных показателя:

продолжительность страхового стажа;

заработную плату, с которой уплачивались страховые взносы.

Поэтому люди с одинаковым стажем могут получать совершенно разные пенсии, если их официальные доходы различались.

Какую зарплату учитывает Пенсионный фонд

Основой для расчета являются официальные доходы, начиная с 1 июля 2000 года. Именно с этого момента Пенсионный фонд располагает электронной информацией о зарплатах и уплаченных взносах.

Чем выше была официальная зарплата по сравнению со средней по Украине, тем больше будет этот коэффициент, а значит — и будущая пенсия.

Можно ли учесть зарплату до 2000 года

Если до июля 2000 года человек получал высокую официальную зарплату, он может обратиться в Пенсионный фонд с просьбой учесть любые пять лет непрерывной работы за этот период.

Но есть одно условие — необходимо иметь документы, подтверждающие эти доходы, и они должны сохраниться в архивах.

Как страховой стаж влияет на пенсию

Страховой стаж также имеет значение, но сам по себе он не гарантирует высокую пенсию.

При расчете учитываются все месяцы, за которые уплачивались взносы. На их основе определяется коэффициент стажа, который является лишь одним из элементов пенсионной формулы.

Если официальная зарплата была невысокой, даже длительный стаж не обеспечит большую пенсию.

Когда могут пересчитать выплаты

Бывает так, что на момент назначения пенсии еще нет окончательных данных о средней зарплате по Украине за последние три года. Когда эти цифры появляются, Пенсионный фонд автоматически производит перерасчет. В большинстве случаев после этого пенсия увеличивается без дополнительных заявлений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, не набравшие необходимого страхового стажа для выхода на пенсию, могут оформить социальную помощь. Она назначается при определенных условиях: нужно достичь 65 лет, не получать других пенсий или отдельных видов государственной помощи, а также соответствовать критерию малообеспеченности.

Также Новини.LIVE писали, что трудовой и страховой стаж — это разные понятия, хотя оба влияют на право на пенсию. В Пенсионном фонде объяснили, какие периоды работы, учебы, военной службы, предпринимательской деятельности или получения пособия по безработице могут быть зачтены в страховой стаж и какими документами это необходимо подтвердить.