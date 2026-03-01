Работа в Буковеле — какие зарплаты предлагают администраторам отелей

Работа в Буковеле — сколько готовы платить администраторам
На популярном курорте Буковель расположено несколько сотен отелей и ресторанов. Поэтому работы для администраторов, которые являются ключевыми лицами в таких заведениях, всегда немало. Компании ищут кандидатов как с опытом, так и без него, предлагая различные условия и зарплаты.
Какая средняя зарплата администратора в Украине
За год этот показатель вырос на 17% и по состоянию на начало марта составляет 22 300 грн/месяц. Такие данные содержатся на сервисе поиска работы Work.ua.
Спрос на представителей этой профессии также вырос, даже несмотря на то, что, например, в Буковеле горнолыжный сезон уже идет к завершению. Сейчас число вакансий по запросам "Администратор гостинично-ресторанного комплекса" или "Менеджер отеля" на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Сколько платят администраторам в Буковеле
Анализируя вакансии на портале, можно говорить о том, что администратор SPA-отеля luxury сегмента на популярном курорте Карпат может зарабатывать до 70 000 грн в месяц. Проживание, питание и униформу предоставляет работодатель.
В отелях класса люкс администраторам предлагают от 35 000 грн в месяц. Среди основных требований к кандидатам:
- опыт работы;
- коммуникабельность;
- доброжелательное отношение к гостям;
- навыки владения компьютером;
- приятная внешность;
- грамотная украинская речь.
В некоторых вакансиях указано обязательное знание английского языка хотя бы на базовом уровне.
В мини-отелях готовы платить от 20 000 грн в месяц, или же 1 000-1 500 грн за смену. В некоторых предложениях предусмотрена доплата в виде % от бронирований.
На курорте также есть вакансии администраторов с зарплатами меньше средней по Украине — до 20 000 грн, однако как правило такую сумму предлагают за посменный график 10/10 или 5/2.
