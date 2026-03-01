Работа в Буковеле — какие зарплаты предлагают администраторам отелей

Зарплаты администраторов в Буковеле. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

На популярном курорте Буковель расположено несколько сотен отелей и ресторанов. Поэтому работы для администраторов, которые являются ключевыми лицами в таких заведениях, всегда немало. Компании ищут кандидатов как с опытом, так и без него, предлагая различные условия и зарплаты.

Новини.LIVE рассказывают, сколько может заработать администратор в Буковеле.

Какая средняя зарплата администратора в Украине

За год этот показатель вырос на 17% и по состоянию на начало марта составляет 22 300 грн/месяц. Такие данные содержатся на сервисе поиска работы Work.ua.

Спрос на представителей этой профессии также вырос, даже несмотря на то, что, например, в Буковеле горнолыжный сезон уже идет к завершению. Сейчас число вакансий по запросам "Администратор гостинично-ресторанного комплекса" или "Менеджер отеля" на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Сколько платят администраторам в Буковеле

Анализируя вакансии на портале, можно говорить о том, что администратор SPA-отеля luxury сегмента на популярном курорте Карпат может зарабатывать до 70 000 грн в месяц. Проживание, питание и униформу предоставляет работодатель.

В отелях класса люкс администраторам предлагают от 35 000 грн в месяц. Среди основных требований к кандидатам:

опыт работы;

коммуникабельность;

доброжелательное отношение к гостям;

навыки владения компьютером;

приятная внешность;

грамотная украинская речь.

В некоторых вакансиях указано обязательное знание английского языка хотя бы на базовом уровне.

В мини-отелях готовы платить от 20 000 грн в месяц, или же 1 000-1 500 грн за смену. В некоторых предложениях предусмотрена доплата в виде % от бронирований.

На курорте также есть вакансии администраторов с зарплатами меньше средней по Украине — до 20 000 грн, однако как правило такую сумму предлагают за посменный график 10/10 или 5/2.

