Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Работа в Буковеле — сколько готовы платить администраторам

Работа в Буковеле — сколько готовы платить администраторам

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 16:32
Работа в Буковеле — какие зарплаты предлагают администраторам отелей
Зарплаты администраторов в Буковеле. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

На популярном курорте Буковель расположено несколько сотен отелей и ресторанов. Поэтому работы для администраторов, которые являются ключевыми лицами в таких заведениях, всегда немало. Компании ищут кандидатов как с опытом, так и без него, предлагая различные условия и зарплаты.

Новини.LIVE рассказывают, сколько может заработать администратор в Буковеле.

Реклама
Читайте также:

Какая средняя зарплата администратора в Украине

За год этот показатель вырос на 17% и по состоянию на начало марта составляет 22 300 грн/месяц. Такие данные содержатся на сервисе поиска работы Work.ua.

Спрос на представителей этой профессии также вырос, даже несмотря на то, что, например, в Буковеле горнолыжный сезон уже идет к завершению. Сейчас число вакансий по запросам "Администратор гостинично-ресторанного комплекса" или "Менеджер отеля" на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Сколько платят администраторам в Буковеле

Анализируя вакансии на портале, можно говорить о том, что администратор SPA-отеля luxury сегмента на популярном курорте Карпат может зарабатывать до 70 000 грн в месяц. Проживание, питание и униформу предоставляет работодатель.

В отелях класса люкс администраторам предлагают от 35 000 грн в месяц. Среди основных требований к кандидатам:

  • опыт работы;
  • коммуникабельность;
  • доброжелательное отношение к гостям;
  • навыки владения компьютером;
  • приятная внешность;
  • грамотная украинская речь.

В некоторых вакансиях указано обязательное знание английского языка хотя бы на базовом уровне.

В мини-отелях готовы платить от 20 000 грн в месяц, или же 1 000-1 500 грн за смену. В некоторых предложениях предусмотрена доплата в виде % от бронирований.

На курорте также есть вакансии администраторов с зарплатами меньше средней по Украине — до 20 000 грн, однако как правило такую сумму предлагают за посменный график 10/10 или 5/2.

Ранее мы рассказывали, какой будет минимальная зарплата в Украине в марте 2026 года. В частности, сколько будут получать работники после вычета всех налогов.

Также узнавайте, как в Украине регулируется работа по совместительству. Известно, какие действуют правила такого трудоустройства, ограничения и нюансы в оплате труда.

зарплаты работа Буковель вакансии зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации