Робота в Буковелі — яку зарплату пропонують адміністраторам

Дата публікації: 1 березня 2026 16:32
Зарплати в Буковелі — скільки пропонують адміністраторам готелів
Зарплати адміністраторів в Буковелі. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

На популярному курорті Буковель розташовано понад три сотні готелів та інших типів помешкань. Тож вакансій адміністраторів, які є ключовими особами в таких закладах, завжди чимало. Роботодавці шукають кандидатів як з досвідом, так і без нього, пропонуючи різні умови й зарплати.

Новини.LIVE розповідають, скільки може заробити адміністратор в Буковелі.

Читайте також:

Яка середня зарплата адміністратора в Україні

За рік цей показник виріс на 17% й станом на початок березня становить 22 300 грн/місяць. Такі дані містяться на сервісі пошуку роботи Work.ua

Попит на представників цієї професії також зріс, навіть попри те, що, наприклад, в Буковелі гірськолижний сезон вже йде до завершення. Зараз число вакансій за запитами "Адміністратор готельно-ресторанного комплексу" чи "Менеджер готелю" на 12% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Скільки платять адміністраторам в Буковелі

Аналізуючи вакансії на порталі, можна говорити про те, що адміністратор SPA-готелю luxury сегмента на популярному курорті Карпат може заробляти до 70 000 грн на місяць. Проживання, харчування та уніформу надає роботодавець.

В готелях класу люкс адміністраторам пропонують від 35 000 грн на місяць. Серед основних вимог до кандидатів:

  • досвід роботи;
  • комунікабельність;
  • доброзичливе ставлення до гостей;
  • навички володіння комп’ютером;
  • приємна зовнішність;
  • грамотна українська мова.

В деяких вакансіях вказано обов’язкове знання англійської мови хоча б на базовому рівні. 

В мініготелях готові платити від 20 000 грн на місяць, або ж 1 000-1 500 грн за зміну. В деяких пропозиціях передбачена доплата у вигляді % від бронювань. 

На курорті також є вакансії адміністраторів із зарплатами менше середньої по Україні — до 20 000 грн, проте як правило таку суму пропонують за позмінний графік 10/10 або 5/2.

Раніше ми розповідали, якою буде мінімальна зарплата в Україні у березні 2026 року. Зокрема, скільки отримуватимуть працівники після відрахування усіх податків. 

Також дізнавайтеся, як в Україні регулюється робота за сумісництвом. Відомо, які діють правила такого працевлаштування, обмеження та нюанси в оплаті праці.
 

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
