Цены на пшеницу: как и почему изменилась стоимость зерна в Украине и на мировом рынке

Поле с пшеницей, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Цены на пшеницу на мировых рынках снижаются. Так, в июне 2026 года индекс цен на зерно ФАО находился на отметке 110,2 — это на 3,5 % меньше, чем в мае.

Об этом сообщает в своём отчёте Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Почему дешевеет пшеница

Снижение цен связывают с двумя причинами:

Быстрые темпы уборки урожая. Благоприятные прогнозы относительно предложения в Черноморском регионе.

При этом отмечаются серьезные риски для мирового производства. В отчете указывается, что осадки несколько улучшили ситуацию с урожаями в Австралии, однако засуха из-за явления Эль-Ниньо и рост производственных затрат продолжают негативно влиять на перспективы производства.

Дополнительное давление на цены оказывает доллар, укрепляющий свои позиции по отношению к другим валютам, а также цены на энергоносители, которые снижаются из-за возможного улучшения ситуации вокруг Ормузского пролива.

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Цены на пшеницу в Украине

В Украине на внутреннем рынке ситуация с ценами на пшеницу практически не отличается от мировой. В нашей стране тоже начинается уборка урожая, поэтому это не могло не повлиять на цены.

Поэтому за последнюю неделю украинское зерно подешевело на 401 гривну, свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land. По состоянию на 5 июля средняя стоимость тонны пшеницы составляет 9 102 гривны. Примечательно, что 27 июня пшеница стоила в среднем 9 503 гривен за тонну.

Как писали Новини.LIVE, ячмень в Украине подешевел более чем на 200 гривен в июле. Тонну ячменя можно купить по средней цене 8 000 гривен. Тенденция к удешевлению ячменя в ближайшее время сохранится.

Еще Новини.LIVE сообщали о снижении цен на рапс. В этом сегменте ключевую роль играет уборка урожая, поскольку на рынке уже ожидают поступления продукции нового урожая. При этом цены спроса еще не сформированы.