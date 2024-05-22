Курс валют на 23 мая — доллар снова подскочил в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банковских учреждениях и обменных пунктах продолжает расти. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на четверг, 23 мая 2024 года, установлен более высокий официальный курс.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора и мониторинговые порталы.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на уровне:

доллар — 39,82 грн (+0,02);

евро — 43,11 грн (-0,15);

злотый — 10,09 грн (-0,09).

Курс валют в банках

Как сообщает сайт Kurs, на украинском наличном рынке американская валюта в среднем стоит в покупке 39,65 грн (+0,09), в продаже — 40,13 грн (+0,06). Евро в покупке — 42,94 грн (+0,07), в продаже — 43,67 грн (+0,07).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 39,50 грн (+0,05), в продаже — 40,10 грн (+0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,45 грн (+0,10), продает — за 40,10 грн (+0,10). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,65 грн (0,00), в продаже — 40,15 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменниках доллар стоит в покупке — 40,03 грн (+0,03), в продаже — 40,14 грн (+0,04). Евровалюту покупают за 43,45 грн (-0,02), продают — за 43,65 грн (0,00).

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Напомним, клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на игнорирование постановлений исполнительной службы о разблокировании счетов. В итоге граждане противоправно не имеют доступа к собственным деньгам.

Также мы писали, что чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-апрель 2024 года составила 52,067 млрд гривен. Это на 18,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.