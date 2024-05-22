Курс валют на 23 травня — долар знову підскочив у ціні

Провідні банки України переписали курс долара — які пропонують ціни
Курс долара у банківських установах та обмінних пунктах продовжує зростати. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на четвер, 23 травня 2024 року, встановлено дещо вищий офіційний курс.
Про це повідомляє пресслужба регулятора та моніторингові портали.
Курс долара, євро та злотого
Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на рівні:
- долар — 39,82 грн (+0,02);
- євро — 43,11 грн (-0,15);
- злотий — 10,09 грн (-0,09).
Курс валют у банках
Як повідомляє сайт Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта у середньому коштує у купівлі 39,65 грн (+0,09), у продажу — 40,13 грн (+0,06). Євро у купівлі — 42,94 грн (+0,07), у продажу — 43,67 грн (+0,07).
У ПриватБанку долар коштує у купівлі 39,50 грн (+0,05), у продажу — 40,10 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,45 грн (+0,10), продає — за 40,10 грн (+0,10). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,65 грн (0,00), у продажу — 40,15 грн (0,00).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як пише Minfin, в обмінниках долар коштує у купівлі — 40,03 грн (+0,03), у продажу — 40,14 грн (+0,04). Євровалюту купують за 43,45 грн (-0,02), продають — за 43,65 грн (0,00).
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Нагадаємо, клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на ігнорування постанов виконавчої служби про розблокування рахунків. У підсумку — громадяни протиправно не мають доступу до власних грошей.
Також ми писали, що чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-квітень 2024 року становив 52,067 млрд гривень. Це на 18,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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