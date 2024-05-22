Курс валют на 23 травня — долар знову підскочив у ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банківських установах та обмінних пунктах продовжує зростати. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на четвер, 23 травня 2024 року, встановлено дещо вищий офіційний курс.

Про це повідомляє пресслужба регулятора та моніторингові портали.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на рівні:

долар — 39,82 грн (+0,02);

євро — 43,11 грн (-0,15);

злотий — 10,09 грн (-0,09).

Курс валют у банках

Як повідомляє сайт Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта у середньому коштує у купівлі 39,65 грн (+0,09), у продажу — 40,13 грн (+0,06). Євро у купівлі — 42,94 грн (+0,07), у продажу — 43,67 грн (+0,07).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 39,50 грн (+0,05), у продажу — 40,10 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,45 грн (+0,10), продає — за 40,10 грн (+0,10). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,65 грн (0,00), у продажу — 40,15 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінниках долар коштує у купівлі — 40,03 грн (+0,03), у продажу — 40,14 грн (+0,04). Євровалюту купують за 43,45 грн (-0,02), продають — за 43,65 грн (0,00).

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Нагадаємо, клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на ігнорування постанов виконавчої служби про розблокування рахунків. У підсумку — громадяни протиправно не мають доступу до власних грошей.

Також ми писали, що чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-квітень 2024 року становив 52,067 млрд гривень. Це на 18,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.