Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ощадбанк місяцями зволікає зі зняттям арешту з рахунків — що відомо arrow

Ощадбанк місяцями зволікає зі зняттям арешту з рахунків — що відомо

22 травня 2024 15:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ощадбанк ігнорує постанови про розблокування рахунків — скарги клієнтів
Банківська картка. Фото: oschadbank.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на ігнорування постанов виконавчої служби про розблокування рахунків. У підсумку — громадяни протиправно не мають доступу до власних грошей.

Про це йдеться на порталі Minfin.

Читайте також:

Арешт рахунків в Ощадбанку

Як йдеться в одній зі скарг клієнтки банку, 2 травня на зарплатну картку було накладено арешт в сумі 39,717 тис. гривень.

Для розв’язання проблеми неодноразово зверталась за допомогою в чат-бот, на гарячу лінію, у відділення банку. Там відповіли, що потрібно звертатися у головне відділення Ощадбанку. Також на основі звернення у виконавчу службу було видано постанову на розблокування карти.

Все це жінка передала банку, де повідомили про необхідність почекати п'ять днів, однак відтоді минуло 19 днів.

"Постанова була надіслана укр. поштою 07.05.24. Після цього ще багато разів зверталась на гарячу лінію, де неодноразово було сказано, що треба почекати 5 днів. З моменту накладення арешту пройшло вже 19 днів, а результат ніякий", — йдеться у повідомленні.

Українка зауважила, що протягом цього часу на рахунок надійшла заробітна плата, до якої через арешт нема доступу. Це єдиний дохід жінки.

 

Ощадбанк арешт рахунків
Джерело: Мінфін

У банку не відреагували на скаргу клієнтки. Водночас, під публікацією громадяни пишуть, що доведеться чекати довго. Багато клієнтів чекають на розблокування на основі постанови про зняття арешту з квітня цього року.

"Вам доведеться ще довго чекати, бо у інших людей ще з квітня є постанови на зняття арешту, але банк нічого з цим не робить, одні відмазки... Спробуйте залишити скаргу у НБУ, або Міністерство фінансів... Якщо постанова про зняття була надіслана Укрпоштою, вам потрібно якось перевірити чи банк її отримав... Краще було б, щоб виконавець надіслав її електронно в банк, тоді б точно перевірили її наявність і могли б сфотографувати чи зробити копію для себе", — йдеться у рекомендаціях інших клієнтів.

Жінка повідомила, що постанови відправила і Укрпоштою, і електронною поштою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк оголосив про можливість для українського бізнесу, сферою діяльності якого є виробництво безпілотних літальних апаратів (БпЛА), отримання безповоротної фінансової допомоги. Відповідні гранти можна оформити через портал держпослуг "Дія".

Раніше ми писали, що Ощадбанк оновив правила для клієнтів, які отримують пенсії на картки фінустанови. Фахівці звернулись до своїх клієнтів із важливим роз’ясненням щодо поновлення заблокованих виплат.

Ощадбанк
гроші
банки
банківські карти
банківські рахунки
блокування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify