Ощадбанк ігнорує постанови про розблокування рахунків — скарги клієнтів

Банківська картка. Фото: oschadbank.ua

Клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на ігнорування постанов виконавчої служби про розблокування рахунків. У підсумку — громадяни протиправно не мають доступу до власних грошей.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Арешт рахунків в Ощадбанку

Як йдеться в одній зі скарг клієнтки банку, 2 травня на зарплатну картку було накладено арешт в сумі 39,717 тис. гривень.

Для розв’язання проблеми неодноразово зверталась за допомогою в чат-бот, на гарячу лінію, у відділення банку. Там відповіли, що потрібно звертатися у головне відділення Ощадбанку. Також на основі звернення у виконавчу службу було видано постанову на розблокування карти.

Все це жінка передала банку, де повідомили про необхідність почекати п'ять днів, однак відтоді минуло 19 днів.

"Постанова була надіслана укр. поштою 07.05.24. Після цього ще багато разів зверталась на гарячу лінію, де неодноразово було сказано, що треба почекати 5 днів. З моменту накладення арешту пройшло вже 19 днів, а результат ніякий", — йдеться у повідомленні.

Українка зауважила, що протягом цього часу на рахунок надійшла заробітна плата, до якої через арешт нема доступу. Це єдиний дохід жінки.

Джерело: Мінфін

У банку не відреагували на скаргу клієнтки. Водночас, під публікацією громадяни пишуть, що доведеться чекати довго. Багато клієнтів чекають на розблокування на основі постанови про зняття арешту з квітня цього року.

"Вам доведеться ще довго чекати, бо у інших людей ще з квітня є постанови на зняття арешту, але банк нічого з цим не робить, одні відмазки... Спробуйте залишити скаргу у НБУ, або Міністерство фінансів... Якщо постанова про зняття була надіслана Укрпоштою, вам потрібно якось перевірити чи банк її отримав... Краще було б, щоб виконавець надіслав її електронно в банк, тоді б точно перевірили її наявність і могли б сфотографувати чи зробити копію для себе", — йдеться у рекомендаціях інших клієнтів.

Жінка повідомила, що постанови відправила і Укрпоштою, і електронною поштою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк оголосив про можливість для українського бізнесу, сферою діяльності якого є виробництво безпілотних літальних апаратів (БпЛА), отримання безповоротної фінансової допомоги. Відповідні гранти можна оформити через портал держпослуг "Дія".

Раніше ми писали, що Ощадбанк оновив правила для клієнтів, які отримують пенсії на картки фінустанови. Фахівці звернулись до своїх клієнтів із важливим роз’ясненням щодо поновлення заблокованих виплат.