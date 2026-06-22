Проверка качества газа: когда возможна и кто должен платить

Работники газовой отрасли, газовая плита. Фото: Нафтогаз. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" имеют право проверять качество природного газа в случае возникновения соответствующих подозрений. Известно, какие существуют правила подачи заявления и кто должен оплачивать проведение исследования.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию представителей Нафтогаза в Facebook.

Почему потребители недовольны качеством природного газа

Как следует из комментариев на странице компании в соцсети, вопросом качества "голубого топлива" во время военного положения обеспокоены некоторые клиенты газоснабжающей компании. Они предполагают, что газ может содержать примеси, а дать компетентный ответ никто не может.

"Некачественный газ с какими-то примесями, у нас постоянно такое уже, смирились, а ходить, говорить — результата ноль", — говорится в одном из обращений.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" на это отметили, что вопрос контроля качества газа относится к компетенции местного оператора газораспределительной сети (ГРМ). Граждане имеют право в соответствии с определенной инструкцией обратиться к нему для проведения процедуры проверки.

"Именно оператор ГРМ отвечает за качество природного газа с момента его поступления в газораспределительную систему и до момента его передачи потребителям в пунктах назначения", — говорится в сообщении.

Как проверить качество газа и кто должен платить

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оператор газораспределительной сети несет ответственность за качество газа с момента его поступления в ГРС до момента передачи в пункты назначения.

Определение физико-химических показателей газа, численные значения которых используются при расчете его объема, осуществляется уполномоченными в соответствии с законодательством химико-аналитическими лабораториями газодобывающих предприятий, производителей биогаза или других видов газа из альтернативных источников либо независимыми химическими лабораториями, для чего осуществляется соответствующий отбор проб газа.

При этом все споры, которые могут возникнуть при определении количественных показателей газа, поступающего в ГРМ, должны решаться путем переговоров.

В случае невозможности этого спорные вопросы передаются на рассмотрение в суд.

По письменному запросу потребителя о предоставлении подтверждающих документов относительно физико-химических показателей газа оператор ГРМ обязан в течение пяти рабочих дней с даты поступления запроса предоставить потребителю копии паспорта показателей газа, согласованного между оператором ГРМ и оператором ГТС, за последний календарный месяц.

Проверка давления и качественных показателей газа должна осуществляться оператором ГРМ на основании письменного заявления потребителей. В случае их поступления оператор обязан направить своего представителя по месту вызова в течение двух рабочих дней в городах и в течение пяти календарных дней в сельской местности в заранее согласованное с потребителем время.

Также потребитель имеет право за свой счет инициировать проведение анализа физико-химических показателей природного газа другой химической лабораторией.

В случае, если проверка величины давления или качественных показателей газа подтвердит факт несоответствия показателей, оператор ГРМ должен произвести перерасчет объемов потребленного газа по объекту потребителя и выплатить компенсацию клиенту. В противном случае потребитель будет обязан компенсировать оператору ГРМ расходы, понесенные им в связи с проведением проверки качества и давления газа.

На официальных сайтах газораспределительных компаний ежемесячно должна размещаться информация о качестве газа и физико-химических показателях.

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